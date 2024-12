1/5 Yanick Brecher hätte Kinder in der Schule besuchen sollen – der Event wurde nun aber abgesagt. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Am Freitag ist Samichlaustag. In einem Zürcher Schulhaus war die Vorfreude auf den 6. Dezember aber nicht deswegen so gross. Eigentlich hätte es anderen besonderen Besuch geben sollen – von FCZ-Präsident Ancillo Canepa, Sportchef Milos Malenovic, Captain Yanick Brecher und Antonio Marchesano. Im Rahmen des Crowdfundings für die Finanzierung des neuen Museums hatte der Klub spezielle Gegenleistungen offeriert. Unter anderem eben auch der Besuch eines Schulhauses inklusive Autogrammstunde.

Doch dieser Besuch wurde nun vom Verein abgesagt. «Auf Empfehlung von Stadtrat Filippo Leutenegger haben wir diesen Besuch in Anbetracht der derzeitigen Situation auf das kommende Jahr verschoben», schreibt der FC Zürich. Ein Entscheid, der Canepa nicht leicht gefallen ist. «Mir tut es vor allem für die vielen Schülerinnen und Schüler leid, die sich sehr auf unseren Besuch gefreut haben», lässt er sich zitieren. Und nennt auch noch einen anderen Grund für seine Enttäuschung. «Es wäre für uns auch eine gute Gelegenheit gewesen, sie für das Thema ‹Anständiges Verhalten von Fussball-Fans› zu sensibilisieren.»

Dem FCZ wird auf die Finger geschaut

Sensibilisieren? Oder missionieren? Es gibt GC-Fans, die behaupten, der FCZ will mit solchen Aktionen gezielt junge Fans für sich gewinnen. Reine PR-Aktion? Kaum, hier wollte ein Familienvater den Kindern wohl einfach eine Freude machen – zahlte dafür eine vierstellige Summe ins Crowdfunding.

Dennoch zeigt die Einflussnahme Leuteneggers, dass dem FCZ auf die Finger geschaut wird. «In Anbetracht der derzeitigen Situation» – damit sind nicht nur die Vorkommnisse rund um das Derby vom letzten Samstag (1:1) gemeint. FCZ-Fans sorgten in jüngster Vergangenheit immer wieder für Negativschlagzeilen, da war beispielsweise der Überfall in einer Turnhalle (Choreo-Klau), die Prügelei auf einer Dorf-Chilbi und eine Pfefferspray-Attacke in einer S-Bahn.

Canepa bekräftigt aber, dass der Schulbesuch im neuen Jahr nachgeholt wird. Mehr will der FCZ dazu nicht sagen. Auch Stadtrat Leutenegger verweist bloss auf die FCZ-Mitteilung.