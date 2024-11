1/2 Die Stadtpolizei Zürich stoppt vor Derby mehrere hundert GC-Fans. Foto: Zvg

Vor dem Derby FCZ gegen GC hat die Zürcher Stadtpolizei auf der Duttweilerbrücke den Marsch der GC-Fans zum Letzigrundstadion gestoppt. Dies, nachdem Knallpetarden und Feuerwerk gezündet worden waren.

Mehrere Hundert Personen würden derzeit kontrolliert, sagte Marc Surber vom Mediendienst der Stadtpolizei Zürich am früheren Samstagabende der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage.

Keine Fanmärsche ab Josefwiese

Die Stadtpolizei hatte vor dem Spiel mitgeteilt, sie werde Besammlungen und Fanmärsche ab der Josefwiese nicht tolerieren. Dies, nachdem die beiden Fanlager laut der Polizei bekanntgegeben hatten, sie wollten sich praktisch zeitgleich dort besammeln. Die Stadtpolizei sprach von einem «enormen Sicherheitsrisiko» angesichts dieser Ausgangslage.

Laut Surber ist es der Polizei am Samstag gelungen, diese Fanmärsche ab der Josefwiese zu verhindern. Die FC-Zürich-Fans seien vom Klingenpark aus zum Stadion gezogen, die GC-Fans vom Turbinenplatz aus, so der Mediensprecher. Die Stadtpolizei Zürich wird bei ihrem «Grosseinsatz», so Surber, unterstützt von der Kantonspolizei und der Transportpolizei.

Kritik an Vorgehensweise der Polizei

Ein Blick-Leser schreibt, dass er seit über zwei Stunden auf der Duttweilerbrücke eingekesselt sei. Er kritisiert die Vorgehensweise der Stadtpolizei Zürich scharf und schreibt, dass «Hunderte Unschuldige unverhältnismässige Repression der Stapo Zürich» erfahren würden. Die FCZ-Fans hingegen befänden sich längst im Stadion. «Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt hält die Polizei unschuldige Menschen auf der Brücke fest», kritisiert er weiter das Vorgehen an diesem Samstagabend. Die meisten würden sich freiwillig kontrollieren lassen, um wenigstens noch einige Minuten des Spiels mitzuerleben.

Sachschäden und Sprayereien bei unbewilligter Kundgebung

Videos zeigen, wie FCZ-Fans johlend und Petarden zündend über die Langstrasse marschieren und wie GC-Fans auf der Duttweilerbrücke von der Polizei kontrolliert werden.

Die Zürcher Verkehrsbetriebe meldeten am früheren Abend Störungen des öffentlichen Verkehrs wegen einer Demonstration. Diese unbewilligte Kundgebung habe im Langstrassenquartier stattgefunden, sagte Surber. Es sei vereinzelt zu Sachschäden durch Sprayereien gekommen.