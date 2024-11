Polizei alarmiert wegen Zürcher Derby am Wochenende Beide Fanlager wollen sich vor dem Spiel am selben Ort treffen

Ein ganz besonderes Match steht in der Schweizer Super League an: Im Achtelfinal treffen die Grasshoppers gegen den FCZ an. Die Polizei bereitet sich schon auf das Zürcher Derby vor.