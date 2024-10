Vor dem Zürcher Derby am Samstagabend soll es zu einem Überfall von FCZ-Anhängern auf GC-Fans gekommen sein. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt eine Auseinandersetzung in Rickenbach. Die Ermittlungen laufen.

Es ist Derby-Zeit in Zürich. Rund 20'000 Fans werden am Samstagabend um 18 Uhr im Letzigrund-Stadion erwartet für das erste Duell zwischen den Grasshoppers und dem FC Zürich in dieser Saison. Es ist das 286. Stadtzürcher Derby überhaupt und das erste seit dem 10. Februar dieses Jahres. Diese lange Wartezeit sorgt offenbar nicht nur auf dem Fussballplatz für Entzugserscheinungen.

Aus GC-Kreisen ist zu hören, dass die Fans des Rekordmeisters eine spezielle Choreo für ihre Kurve geplant haben. Bei den Vorbereitungen wurden sie allerdings von FCZ-Anhängern gestört. Im Forum der GC-Fans ist beispielsweise von einem Überfall von 50 bis 60 Ultras die Rede, die unter anderem mit Messern bewaffnet gewesen sein sollen. Aus dem Umfeld der FCZ-Südkurve ist zu hören, dass man im Besitz von Teilen der geplanten GC-Choreo sei. Hinweise auf ein Gewaltverbrechen werden aber nicht bestätigt.

Chilbi-Randale sorgten bereits für Schlagzeilen

Gemäss Blick-Recherchen kam es am Mittwochabend in der Zürcher Gemeinde Rickenbach zu diesem Vorfall. Die Kantonspolizei Zürich bestätigt auf Anfrage einen Polizeieinsatz in Rickenbach aufgrund einer Auseinandersetzung zweier Gruppierungen. Die Ermittlungen laufen.

Erst vor zehn Tagen machte die Gemeinde Rickenbach Schlagzeilen aufgrund einer Fan-Auseinandersetzung. Die «NZZ» berichtete von einer grösseren Gruppe GC-Anhänger, die dort wohnhaft sei. In der Nacht auf den Sonntag, 6. Oktober, hätten FCZ-Anhänger an der Chilbi im Nachbarort Wiesendangen diverse Personen angegriffen, die sie für GC-Fans hielten. Die Kantonspolizei bestätigte gegenüber der Zeitung einen Polizeieinsatz aufgrund von 25 vermummten Personen. Einer von ihnen, ein 17-jähriger Afghane mit Wohnort in der Stadt Zürich, wurde im Festzelt festgenommen. Laut ersten Erkenntnissen der Polizei handelte es sich bei den Chilbi-Chaoten tatsächlich um einen FCZ-Anhänger. Auch im Vorfeld des vorletzten Derbys im Januar kam es zu wüsten Szenen zwischen den beiden Gruppierungen bei einer Tramhaltestelle in Zürich-Schwamendingen. Sechs Personen wurden dabei verletzt und ein Tram massiv beschädigt.

Wie die GC-Ultras auf diese Vorkommnisse reagieren werden, ist unklar. Gut möglich, dass es rund um das Derby nicht die letzten Schlagzeilen von Vorkommnissen neben dem Platz bleiben werden.

