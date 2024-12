1/7 GC gegen FCZ, diesmal im Cup: Nochmals wird es kein Unentschieden geben. Foto: freshfocus

Es ist angerichtet für den zweiten Gang: GC empfängt den FCZ im Schweizer Cup. Es ist das zweite Zürcher Derby innert vier Tagen.

Die Zutaten sind nach dem Aufeinandertreffen am letzten Wochenende noch vielfältiger geworden. Im Mittelpunkt standen unter anderem die eingekesselten GC-Anhänger, die stimmgewaltige, aber aus Fan-Solidarität verstummte Südkurve und die verbalen Entgleisungen von FCZ-Trainer Ricardo Moniz nach dem letzten Derby, als er gegen Journalisten und Schiedsrichter auf Angriffsmodus schaltete.

Für das Wiedersehen der Rivalen im Cup (ab 20 Uhr live auf Blick) gibts fünf Brennpunkte, auf die es besonders zu achten gilt.

Wie verhalten sich die Fan-Lager?

Am 287. Zürcher Derby ging es ganz friedlich zu und her. Das hatte damit zu tun, dass viele GC-Fans gar nicht erst anwesend waren aufgrund der Polizeikontrolle vor dem Spiel. Das wird am Dienstag voraussichtlich wieder anders sein. Die Anhänger der Hoppers werden mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit wieder in ihrem Sektor zu sehen sein. Es ist zu erhoffen, dass es nach dem friedlichen Samstag auch am Dienstag wieder weitestgehend ruhig sein wird. Zumindest die FCZ-Fans werden auf einen Marsch durch die Stadt verzichten. Die Südkurve hat als Besammlungsort den Platz vor dem Letzigrund herausgegeben. Klar ist: Das Polizeiaufgebot wird auch am Dienstag wieder gross sein. Es handelt sich um ein Hochrisikospiel.

Wer dreht dieses Mal im roten Bereich?

Ein Derby bietet immer Emotionen. Auf und neben dem Platz. Im ersten Zürcher Duell dieser Saison in der Meisterschaft im Oktober kam es nach Spielschluss zu einem Wortgefecht zwischen Ex-GC-Coach Marco Schällibaum und FCZ-Goalie Yanick Brecher. Die Nerven lagen blank. Am vergangenen Samstag gab es die verbalen Aussetzer von FCZ-Coach Moniz. Gut möglich, dass die Emotionen auch am Dienstagabend mit dem einen oder anderen durchgehen.

Sportliche Talfahrten

Mit dem neuen Trainer Tomas Oral (51) haben die Grasshoppers die anhaltende Blutung vorerst etwas stoppen können. Ein Remis im Spiel gegen Winti, in dem man den Last-Minute-Ausgleich schlucken musste und ein Punkt gegen den FC Zürich sind ein Anfang. Doch die Lage bleibt ungemütlich. Und das ist sie auch beim FC Zürich. Schaut man die Form-Tabelle an, treffen am Dienstag im Cup zwei der schlechtesten Teams der Super League aufeinander. GC ist Schlusslichtlicht in dieser Kategorie und der FC Zürich ist nach nur einem Sieg aus den letzten sechs Spielen auf Rang neun der Form-Tabelle abgerutscht. Entsprechend schwach war auch das Spiel am vergangenen Samstag.

Die Derby-Bilanz von GC

Das letzte Doppel-Derby im Februar 2018 (Cup und Meisterschaft) war der Startschuss für eine ganz miese Derby-Bilanz der Grasshoppers. Seit dem verlorenen Cup-Halbfinal 2018 hat GC nur noch zwei von 18 Spielen gegen den FC Zürich gewinnen können. Optimisten würden sagen: Mit einem Sieg am Dienstag könnte GC diesen gruseligen Kreis schliessen und davon träumen, selber zu einer Derby-Serie anzusetzen.

Der Sturm

Bei GC scheint sich der Südkoreaner Young-Jun Lee (21) unter dem neuen Trainer Tomas Oral (51) vorne einen Vorteil gegenüber dem gleichaltrigen Nikolas Muci (21) erarbeitet zu haben. Lee spielte unter Oral zweimal von Beginn an und wusste zu überzeugen. Auch im Cup hat der GC-Trainer wieder die Qual der Wahl, wen er vorne aufstellen wird. Anders FCZ-Coach Ricardo Moniz. Der Rekurs gegen die drei Spielsperren von Juan José Perea wurde abgewiesen, der Kolumbianer bleibt auch am Dienstag gesperrt. Und Ersatzstürmer Umeh Emmanuel wird aufgrund seines Platzverweises vom Samstag ebenfalls nicht mittun können. Bleibt eigentlich nur noch der junge Junior Ligue für ganz vorne. Oder Antonio Marchesano, der allerdings nach seiner mehrwöchigen Verletzung nie und nimmer 90 Minuten spielen könnte.

