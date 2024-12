1/4 Ricardo Moniz wird wegen beleidigender Aussagen für zwei Spiele gesperrt. Foto: Pius Koller

Carlo Steiner Redaktor Sport

Ricardo Moniz' (60) Wutrede nach dem Zürcher Stadtderby in der Super League am Samstag hat disziplinarische Konsequenzen. Der Holländer wird für seine Aussagen gegen Schiedsrichter Luca Piccolo (32) für zwei Ligaspiele gesperrt.

«Er ist eine Katastrophe für den Schweizer Fussball», sagte Moniz an der Pressekonferenz nach dem ersten von zwei Derbys innert vier Tagen über die Leistung des Unparteiischen.

«Grund waren beleidigende und verletzende Äusserungen gegenüber den Schiedsrichtern», begründet die Swiss Football League das Urteil auf ihrer Webseite. Es sei berücksichtigt worden, dass sich der Trainer während des Verfahrens, das am Montag eingeleitet worden war, entschuldigt hat.

Der FCZ kann innert zwei Werktagen schriftlich beim Präsidenten der Disziplinarkommission, der als Einzelrichter amtiert, Einsprache erheben. Da es sich um die erste Sperre handelt, tritt sie nicht automatisch in Kraft. Daher könnte Moniz am Sonntag in Lausanne noch auf der Trainerbank sitzen.

Eine Woche später trifft der FCZ im letzten Spiel vor der Winterpause zu Hause auf St. Gallen (15. Dezember, 16.30 Uhr).