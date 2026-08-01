Lausanne-Fans protestieren gegen Fifa-Boss Infantino

Fifa-Boss Gianni Infantino ist derzeit nach seinen Investorenplänen in der Kritik. Auch die Lausanne-Fans haben eine klare Botschaft für den Walliser.

Andri Bäggli Redaktor Sport

Gianni Infantino ist derzeit in aller Munde. Der Fifa-Boss hat versucht, die WM-Rechte an Investoren zu verkaufen. Das ist dem Walliser aber auf die Füsse gefallen, gleiche mehrere Kontinentalverbände – allen voran die Uefa – haben mit Boykott und heftiger Kritik reagiert. Doch damit ist die Posse noch lange nicht gegessen. Es gibt weiterhin viele Diskussionen rund um das Thema – auch eine Absetzung von Infantino als Fifa-Präsident wird gefordert.

Auch in der Schweiz wird das Thema heiss diskutiert. Beim Spiel gegen den FC Basel haben sich die Lausanne-Fans nun zu dieser Affiche geäussert: «Ein wahrer Fussball-Mafiaboss. Die ganze Welt hat dir den Rücken zugedreht.» Beendet wird das Spruchband mit dem Satz: F*** Off Infantino!»

Ähnliche Worte hat zum Beispiel auch Kult-Trainer Christian Streich verwendet. «Das sind mafiöse Strukturen», sagte der Ex-Freiburg-Coach vor wenigen Tagen zu Sky Sport. Die Aussagen dürften wohl an Infantino abprallen. Die Meinung der Fans und Beobachter dürfte der Walliser aber kaum mehr ändern können.

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