Bekim Zogaj wird neuer Elite Referee Manager beim SFV. Der 45-jährige Zürcher tritt die Nachfolge von Brent Reiber an und wird die Entwicklung im Spitzenschiedsrichterwesen vorantreiben.

1/6 Im letzten Herbst trat Bekim Zogaj zurück. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Zogaj bringt langjährige internationale Erfahrung als Schiedsrichter-Assistent mit

Der 45-jährige Zürcher übernimmt die Position ab 1. September 2025

Der ehemalige Schweizer Spitzen-Schiriassistent wird Bekim Zogaj wird neuer Elite Referee Manager. Der 45-Jährige tritt damit per 1. September die Nachfolge von Brent Reiber an. Dieser wechselt per 1. August zum Schweizer Hockey-Verband.

Nach 220 Einsätzen in der Super League beendete Zogaj im Herbst 2024 seine aktive Laufbahn. Seit Anfang des Jahres war der Zürcher, der im letzten Sommer mit der EM-Teilnahme sein Karrierehighlight feierte, bereits auf Mandatsbasis der Stellvertreter von Schiri-Boss Dani Wermelinger. Nun übernimmt er im Herbst im Vollzeitpensum die operative Verantwortung für die Schweizer Spitzenschiedsrichter. Er soll die Entwicklung und Professionalisierung im Spitzenschiedsrichterwesen weiter vorantreiben und Leistungsanalysen vornehmen.

Zogajs Stelle wird neu besetzt

«Mit Bekim Zogaj übernimmt ein Fachmann, der mit den Abläufen bereits bestens vertraut und national wie international sehr gut vernetzt ist», lässt sich Dani Wermelinger in der Mitteilung vom Mittwoch zitieren. «Ich erlebe Bekim Zogaj, nicht nur in seiner Rolle als Stellvertreter, als extrem engagiert und im positiven Sinne fussball-verrückt.»

Bis Zogaj seine neue Stelle antritt, wird er weiterhin im Stab des Tiefbauamtes der Stadt Winterthur arbeiten. «Ich freue mich sehr auf diese Herausforderung im SFV», so der dreifache Familienvater. «Seit über 28 Jahren schlägt mein Herz für das Schiedsrichterwesen, sei es als Aktiver, als Coach oder als Mitglied des Managements.»

Durch Zogajs Wechsel auf die Position des Elite Referee Managers muss nun eine Nachfolge für seine bisherige Stelle als Stellvertreter von Dani Wermelinger gesucht werden. Dies will der SFV «in einem nächsten Schritt» regeln.