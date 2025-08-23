Als Leader nach drei Runden steigt St. Gallen am Sonntag ins Duell mit Rivale Luzern (16.30 Uhr). Das Interesse ist riesig. Und der Gegner hat gute Erinnerungen. Das FCSG-Inside.

1/5 Bitter: Am 10. Mai hielt sich Witzig in St. Gallen vor Schmerzen die Schulter. Foto: keystone-sda.ch

Darum gehts Wie lange spielt Rückkehrer Christian Witzig?

Diese Lösungen bieten sich im Sturm

Stefan Kreis Reporter Fussball

Die News der Woche

Das Comeback von Christian Witzig (24). Drei Monate lang muss der Nati-Spieler wegen einer Schulterverletzung pausieren, nun steht er gegen den FCL vor seinem Super-League-Comeback. Für einen Startelfeinsatz aber ists wohl zu früh. Beim 13:0-Sieg gegen die Amateure aus Walenstadt im Cup steht der Thurgauer 28 Minuten auf dem Feld.

Die grosse Frage

Wer ersetzt Willem Geubbels? Möglich, dass Enrico Maassen auf einen Zweiersturm setzt und Alessandro Vogt und Aliou Baldé gemeinsam stürmen lässt. Shkelqim Vladi habe ebenfalls gut trainiert. Auch ein Dreizack sei laut dem Espen-Coach möglich. Ersetzen könne man Geubbels aber sowieso nicht, so Maassen: «Sportlich gesehen ist Willem ein Verlust, auch deswegen ist er für eine grosse Summe gegangen. 1:1 können wir ihn nicht ersetzen, das können wir uns nicht leisten. Wir versuchen daher, die bestmögliche Lösung zu finden. Spätestens bis zum Ende der Transferfrist.»

Gesagt ist gesagt

«Der Mann hat Ahnung!» Enrico Maassen auf die Frage, was er jemandem geantwortet hätte, der einen solch grandiosen Saisonstart mit vier Siegen und einem Torverhältnis von 24:2 prophezeit hätte.

Mögliche Aufstellung

Zigi; Gaal, May, Stanic; Neziri; Vandermersch, Boukhalfa, Görtler, Okoroji; Baldé, Vogt.

Wer fehlt?

Verletzt: Daschner, Fazliji, Ambrosius. Gesperrt: keiner.

Neben dem Platz

Der FCSG ist und bleibt ein Publikumsmagnet, über 19’000 Tickets sind schon weg, noch ein paar wenige sind zu haben. Aus diesem Grund macht der Klub an der Pressekonferenz darauf aufmerksam, dass jene, die eine Saisonkarte haben und nicht ans Spiel kommen können, diese auf dem Zweitmarkt abgeben sollen.

Hast du gewusst, dass...

… der FCSG unter einem Di-Giusto-Fluch leidet? Von zwölf Spielen, die der 10er mit dem FC Winterthur gegen die Espen absolvierte, wurden sieben gewonnen und bloss drei verloren. Hinzu kommen sechs Tore und ein Assist. Ob Di Giusto auch für seinen neuen Verein zum Espen-Schreck werden wird?

Aufgepasst auf...

...Aliou Baldé (22). In der letzten Saison absolvierte der pfeilschnelle Offensivspieler fünf Bundesliga-Einsätze für Bochum, ehe er in der Winterpause zur Lausanne wechselte. Dass der Mann Potenzial hat, war schon damals klar. Trotzdem hat er bloss zwei Skorerpunkte in 16 Super-League-Einsätzen gesammelt. Für den FCSG sinds in drei Spielen zwei Tore.

Die Klassenbesten

Blick-Notenschnitt nach 3 Runden:

Vogt 5,0 Stanic, May, Neziri, Görtler, Boukhalfa alle 4,7

Hier gehts zu allen Espen-Noten.

Der Schiedsrichter

Lionel Tschudi.

Der Gegner

FCL-Trainer Mario Frick gerät ins Schwärmen, wenn er an das letzte Duell beim Rivalen in St. Gallen zurückerinnert. «Es war mit die beste Halbzeit, seit ich hier Trainer bin.» Hier erscheint das FCL-Inside.

4 Spieltag

Sa., FCZ – Thun, 18 Uhr

So., GC – Winterthur, 14 Uhr

So., St. Gallen – Luzern, 16.30 Uhr

Verschoben wegen Europacup:

6.8., Basel – YB 4:1 (vorverschoben)

17.9., Sion – Servette, 19 Uhr

17.9., Lugano – Lausanne, 19 Uhr