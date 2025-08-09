DE
FCSG-Noten gegen Winti
Espen-Youngster sahnt die Bestnote ab

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten zum 5:0-Sieg von St. Gallen gegen Winti.
Publiziert: vor 40 Minuten
1/7
St. Gallen bejubelt den dritten Sieg im dritten Spiel.
Foto: Claudio Thoma/freshfocus

Wow! Was für ein Auftritt von Alessandro Vogt. Erst erzielt er im Stile eines Top-Stürmers aus der Drehung die Führung, dann holt er den Ball vor dem 2:0 mit der Brust runter und legt ihn wunderbar auf, ehe er das 3:0 selbst erzielt. Hinzu kommt ein Pfostenschuss. Winti-Coach Uli Forte bezeichnet den 20-Jährigen als «Glücksfall» für den FCSG. Und fordert auch gleich eine Vertragsverlängerung um fünf Jahre. Für Vogt gibts die Note 6, auch alle anderen St. Galler überzeugen, obwohl die Elf bloss 36% Ballbesitz hat. Hervorzuheben ist die Grätsche von Captain Lukas Görtler, der sich erst den Ball holt und Geubbels mit einem wunderbaren Pass in die Tiefe lanciert. Hätten die Espen ihre Chancen besser genutzt, der FCW wäre mit einer noch höheren Niederlage zurück in die Eulachstadt gereist.

Hinweis: Baldé ab 66.(zu kurzer Einsatz), Konietzke ab 66. (zu kurzer Einsatz), Vladi ab 66. (zu kurzer Einsatz), Vallci ab 78. (zu kurzer Einsatz), Owusu ab 83. (zu kurzer Einsatz). Geubbels bis 66., Görtler bis 66., Vogt bis 66., Stanic bis 78., May bis 83.

«Habe ihnen gesagt, sie können die Prämie ausgeben»
1:15
Görtler sagte Furioso hervor:«Habe ihnen gesagt, sie können die Prämie ausgeben»

Und so haben die Winti-Spieler abgeschnitten

Gegen YB ist Winti-Captain Remo Arnold der beste Mann auf dem Platz, gegen den FCSG mag ihm rein gar nichts gelingen. Bei zwei Gegentoren sind der Innenverteidiger nicht gut aus, sein Katastrophenpass vor dem 0:4 ist der negative Höhepunkt einer miserablen Leistung. Und weil auch alle anderen Winterthurer kein Bein vors andere kriegen, hagelts in einem Spiel fast doppelt so viele Gegentreffer wie in der ganzen letzten Saison gegen den gleichen Gegner. Kurzum: Der FCSG hat sein Winti-Trauma besiegt. Uli Forte, der im Gegensatz zu den ersten beiden Saisonspielen auf eine Viererkette setzte, muss über die Bücher.

Hinweis: Maluvunu ab 46., Golliard ab 46., Hunziker ab 67. (zu kurzer Einsatz), Cueni ab 67. (zu kurzer Einsatz), Diaby ab 73. (zu kurzer Einsatz). Burkart bis 46., Jankewitz bis 46., Beyer bis 67., Zuffi bis 67., Sidler bis 73.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
9
9
2
FC Thun
FC Thun
2:1
3
3
9
3
FC Sion
FC Sion
2
5
6
4
FC Basel
FC Basel
3
3
6
5
FC Luzern
FC Luzern
1:2
3
0
4
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
-1
4
7
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
2
0
3
8
FC Zürich
FC Zürich
2
-1
1
9
FC Winterthur
FC Winterthur
3
-6
1
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
2
-2
0
11
Servette FC
Servette FC
2
-5
0
12
FC Lugano
FC Lugano
2
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
Super League
Super League
FC St. Gallen
FC St. Gallen
