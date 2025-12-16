Stefan Kreis Reporter Fussball

Nein, attraktiv ists nicht wirklich, was der FCSG zuletzt gezeigt hat. Aber brutal kraftvoll und intensiv. Auch gegen Sion. Sinnbild für das Spiel der Espen sind Lukas Görtler und Jozo Stanic. Erstgenannter stopft jede noch so kleine Lücke, der Innenverteidiger verliert praktisch keinen Zweikampf und tut den Gegenspielern richtig weh. Dass der Führungstreffer nach einem Eckball fällt, passt ins Bild. 19 Standardtore nach 19 Spielen. Eine Wahnsinnszahl.

Hinterher erzählt Lukas Görtler, dass er am letzten Wochenende im Spiel gegen Thun mit Bertone gewitzelt und gefragt habe, ob er wisse, warum der FCSG und die Berner Oberländer ganz vorne in der Tabelle stehen. Görtler krönt seine Leistung mit dem Treffer zum 2:1. Es ist sein erstes Tor als frischgebackener Papa. Auf den Babywiegenjubel aber verzichtet er.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Alessandro Vogt bis 68., Lukas Görtler bis 79., Aliou Baldé bis 79., Behar Neziri bis 89., Christian Witzig bis 89. – Malamine Efekele ab 68., Diego Besio ab 79., Nino Weibel ab 79., Albert Vallci ab 89., Joel Ruiz ab 89. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Sion-Spieler abgeschnitten

Zwei Walliser stechen heraus: Ali Kabacalman im Mittelfeld und Ilyas Chouaref im Sturm. Der Spielmacher zeigt seine technische Klasse und ist in der ersten Halbzeit dominant am Ball. Der maltesische Nationalspieler erzielt ein wunderschönes Tor und liefert in der ersten Halbzeit eine Spitzenleistung ab. In der 73. Minute hätte er sogar den Ausgleich erzielen können, doch sein Schuss geht knapp am Tor vorbei.

Der Mittelstürmer Rilind Nivokazi ist im Spiel, aber am Dienstag ist er viel zu ineffizient. Ein kompliziertes Spiel, auch für Théo Berdayes, der überraschend in der Startelf steht. Der grosse Verlierer des Tages ist jedoch Jan Kronig, der für den Ausgleichstreffer von Aliou Baldé in der 50. Minute verantwortlich ist.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Liam Chipperfield bis 72., Théo Berdayes bis 72., Baltazar Costa bis 83., Ilyas Chouaref bis 83., Ali Kabacalman bis 90. – Donat Rrudhani ab 72., Benjamin Kololli ab 72., Dinis Rodrigues ab 83., Théo Bouchlarhem ab 83., Winsley Boteli ab 90. (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos