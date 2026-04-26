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Brack Super League
«Passt ins Bild»: Keller nach Niederlage gegen Espen bedient
«Es passt ins Bild»
Keller nach erneuter Niederlage gegen Espen bedient
YB verliert am Sonntagnachmittag zum dritten Mal in dieser Saison gegen den FC St. Gallen. Die Stimmen zum Spiel im Video.
Publiziert: 21:20 Uhr
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Alain Kunz
Reporter Fussball
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