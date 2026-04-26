Sammelpunkt Stockhorn Arena
So sieht das Public Viewing in der Thuner Arena aus. Die eine Tribüne ist fast voll, auf dem Feld rennen kleine Kinder dem Ball nach. Die heute mögliche Sofameister-Party ist bisher eine familiäre Angelegenheit. Was, wenn das Spiel in Bern losgeht?
Erhält Thun die notwendige Schützenhilfe?
Hier auf dem Thuner Mühleplatz wimmelte es gestern Samstag um diese Tageszeit von Thun-Fans. Rote Trikots überall. Nach dem verpassten ersten Meisterball gestern ist es am Sonntag gefühlt wieder ein normaler Tag in der Thuner Innenstadt. Tatsächlich aber könnte dieser noch ruhige Tag im Berner Oberland der grösste in der 128-jährigen Vereinsgeschichte werden. Nach 46'747 Tagen könnte es so weit sein mit dem ersten Titel für den Klub! Dann dürfte auf dem Rathausplatz, nur unweit des Mühleplatzes, plötzlich der Teufel los sein. Die Freinacht in der Stadt war im Erfolgsfall nicht nur gestern bewilligt, sondern auch heute. Bedingung ist, dass YB gegen St. Gallen beim Duell im Wankdorf nicht verliert. Ein gut mögliches Szenario. Thun wäre sogenannter Sofameister.
Herzlich willkommen
In Thun steigt die Spannung. Die Partie YB gegen St. Gallen entscheidet, ob im Berner Oberland heute die grosse Meisterfeier stattfindet. Lassen die Espen in Bern Punkte liegen, gibts in Thun eine Freinacht. Die Blick-Reporter Benjamin Fisch und Simon Strimer sind für euch live vor Ort in Thun.
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
34
13
60
4
FC Sion
34
18
55
5
FC Basel
34
4
53
6
BSC Young Boys
33
5
48
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
34
4
43
2
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
3
Servette FC
33
0
40
4
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
33
-51
19