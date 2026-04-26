Erhält Thun die notwendige Schützenhilfe?

Hier auf dem Thuner Mühleplatz wimmelte es gestern Samstag um diese Tageszeit von Thun-Fans. Rote Trikots überall. Nach dem verpassten ersten Meisterball gestern ist es am Sonntag gefühlt wieder ein normaler Tag in der Thuner Innenstadt. Tatsächlich aber könnte dieser noch ruhige Tag im Berner Oberland der grösste in der 128-jährigen Vereinsgeschichte werden. Nach 46'747 Tagen könnte es so weit sein mit dem ersten Titel für den Klub! Dann dürfte auf dem Rathausplatz, nur unweit des Mühleplatzes, plötzlich der Teufel los sein. Die Freinacht in der Stadt war im Erfolgsfall nicht nur gestern bewilligt, sondern auch heute. Bedingung ist, dass YB gegen St. Gallen beim Duell im Wankdorf nicht verliert. Ein gut mögliches Szenario. Thun wäre sogenannter Sofameister.