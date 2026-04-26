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Es ist alles angerichtet
Können die Thuner heute den Meistertitel feiern?

Lässt St. Gallen im Wankdorf in Bern gegen YB Punkte liegen, ist Thun Schweizer Meister. Ein historischer Moment im Berner Oberland. Blick ist live in Thun vor Ort – steigt die Party, verpasst du hier nichts.
Publiziert: 15:05 Uhr
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Wird die Thuner Meisterparty nochmals vertagt? Abwarten!
Foto: keystone-sda.ch
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Simon Strimer und Benjamin Fisch
vor 4 Minuten

Sammelpunkt Stockhorn Arena

So sieht das Public Viewing in der Thuner Arena aus. Die eine Tribüne ist fast voll, auf dem Feld rennen kleine Kinder dem Ball nach. Die heute mögliche Sofameister-Party ist bisher eine familiäre Angelegenheit. Was, wenn das Spiel in Bern losgeht?

Das Heimstadion des FC Thun hat am Sonntag seine Tore geöffnet.
vor 20 Minuten

Erhält Thun die notwendige Schützenhilfe?

Hier auf dem Thuner Mühleplatz wimmelte es gestern Samstag um diese Tageszeit von Thun-Fans. Rote Trikots überall. Nach dem verpassten ersten Meisterball gestern ist es am Sonntag gefühlt wieder ein normaler Tag in der Thuner Innenstadt. Tatsächlich aber könnte dieser noch ruhige Tag im Berner Oberland der grösste in der 128-jährigen Vereinsgeschichte werden. Nach 46'747 Tagen könnte es so weit sein mit dem ersten Titel für den Klub! Dann dürfte auf dem Rathausplatz, nur unweit des Mühleplatzes, plötzlich der Teufel los sein. Die Freinacht in der Stadt war im Erfolgsfall nicht nur gestern bewilligt, sondern auch heute. Bedingung ist, dass YB gegen St. Gallen beim Duell im Wankdorf nicht verliert. Ein gut mögliches Szenario. Thun wäre sogenannter Sofameister.

Auch am Sonntag spielt das Wetter für eine mögliche Meisterfeier mit.
15:04 Uhr

Herzlich willkommen

In Thun steigt die Spannung. Die Partie YB gegen St. Gallen entscheidet, ob im Berner Oberland heute die grosse Meisterfeier stattfindet. Lassen die Espen in Bern Punkte liegen, gibts in Thun eine Freinacht. Die Blick-Reporter Benjamin Fisch und Simon Strimer sind für euch live vor Ort in Thun. 

Ende des Livetickers
Brack Super League 25/26 - Meisterrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
34
37
74
2
FC St. Gallen
FC St. Gallen
33
24
60
3
FC Lugano
FC Lugano
34
13
60
4
FC Sion
FC Sion
34
18
55
5
FC Basel
FC Basel
34
4
53
6
BSC Young Boys
BSC Young Boys
33
5
48
Champions League-Qualifikation
UEFA Europa League-Qualifikation
Brack Super League 25/26 - Relegationsrunde
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Luzern
FC Luzern
34
4
43
2
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
34
-7
42
3
Servette FC
Servette FC
33
0
40
4
FC Zürich
FC Zürich
34
-21
34
5
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
34
-26
27
6
FC Winterthur
FC Winterthur
33
-51
19
Relegation Play-Offs
Abstieg
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