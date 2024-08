vor 7 Minuten

«Klub muss dorthin zurück, wo er hingehört»

Shaqiri geht auf seine Ziele mit dem FCB ein. «Ich bin ein optimistischer Mensch», sagt er und macht kein Geheimnis daraus, dass er auf dem Barfüsserplatz Titel feiern will. Ihm ist jedoch bewusst, dass dies wohl nicht auf Anhieb gelingen wird. «Aber ich habe nicht nur einen Vertrag für dieses Jahr unterschrieben.» Es gehe nach dem 8. Platz in der Vorsaison darum, sich wieder in die richtige Richtung zu entwickeln. Für diese Saison heisst das: einen Platz in den Top-6.