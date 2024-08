Shaq-Mania in Basel. Xherdan Shaqiri ist zurück und verspricht, den FCB zu altem Glanz zu führen. Die Fans sind begeistert und hoffen, dass der Fussballstar den lang ersehnten Erfolg bringt.

1/7 Xherdan Shaqiri ist endlich wieder in Basel. Er winkt den Fans vor dem Joggeli zu.

Der Applaus, der ertönt, als Xherdan Shaqiri auf den Balkon des FCB-Geschäftsgebäudes tritt, ist ohrenbetäubend. Der Fussballheld aus Basel ist zurück in seiner Heimatstadt. Die Stimmung beim Joggeli ist ausgelassen, die Fans sind alle einer Meinung: Shaq wird den FCB zu altem Glanz zurückführen. Er sagt es sogar selbst: Er will den «Chübel» nach Basel holen.

Schon drei Tage vor seinem Auftritt war der Fanshop rappelvoll, wie Jessica Chiocchi (22), Mitarbeiterin des Ladens erzählt. Wofür die vielen Fans im Shop sind, ist offensichtlich. Das blau-rote Flammen-Trikot mit der Nummer 10. Das dritte Trikot sei schon ausverkauft, erzählt Chiocchi. Denn endlich steht wieder der Name Shaqiri auf einem Basel-Trikot.

Das grüne Shaq-Trikot ist ausverkauft

Nach zwölf Jahren ist der Star zurück und wenn er eines in diese Stadt bringt, dann ist es Hoffnung. Das bestätigen auch Michele Di Pasqua (21) und Lasse Blesquen (18). «Mit Shaq gewinnen wir endlich wieder. Da ist alles möglich.» Seit 2019 gelang es dieser Mannschaft nicht mehr, einen Titel zu gewinnen. Wird dieser Fluch nun gebrochen? Kann Xherdan Shaqiri diese Durststrecke beenden?

Eines ist sicher: Basel darf wieder hoffen. Viele Fans konnten es kaum glauben, als sie die News zum ersten Mal lasen. So auch Jannick Schöneberger (29). «Als ich die Push-Nachricht erhielt, brauchte ich erstmal zwei Minuten, um zu verarbeiten, was ich da überhaupt gelesen hatte.» Danach setzte für ihn, wie für so viele andere, die Euphorie ein. Viele wagen endlich wieder zu hoffen. «Ich glaube, das bedeutet nicht nur mir viel, sondern der ganzen Stadt», sagt Schöneberger.

«Hallo zusammen, hallo Basel!», sind Shaqs erste Worte an seine Heimat. In Trainerhosen und Polohemd steht er auf einem Balkon. Die Menge empfängt ihn mit tosendem Applaus. Der Hoffnungsträger redet nicht um den heissen Brei herum. «Ich will Basel zurück zu glorreichen Zeiten führen. Damit Basel wieder dahin kommt, wo wir hingehören.»

Dieser Mann ist mit einer Mission in seine Heimat zurückgekehrt. Nicht nur mit dem Ziel, zu gewinnen, sondern auch diesem Klub und seinen Fans wieder Leben einzuhauchen. Mit seiner Erfahrung und seinem Torhunger wird ihm das auch gelingen. Was die Fans von ihm erwarten? «Dass er Tore schiesst und Vorlagen liefert», sagt der dreizehnjährige Juan-Antonio.

Spielt er am Sonntag?

«Ich bin zwar nicht mehr zwanzig, aber mein linker Fuss ist immer noch da», sagt Sahqiri selbst dazu. Er hat in der St. Jakob Arena schon einige Traumtore geschossen. Daran möchte er diese Saison anknüpfen. Was diesen Transfer überhaupt möglich machte, war, dass Shaqiri selbst unbedingt nach Basel zurückwollte. «Für mich kam kein anderer Klub infrage. Ich wusste, falls ich irgendwann zurück in die Schweiz komme, dann nach Basel.»

Man merkt, dass hier jemand zu Hause angekommen ist und sich ein Kreis schliesst. Am Sonntag gegen Yverdon könnte er zum ersten Mal in Blau-Rot auf dem Platz stehen. Ob die Fans sich freuen, braucht er nicht zu fragen. Der Applaus, der immer wieder aufbrandet, ist Antwort genug. Ob er seine Versprechen von Erfolg halten kann, wird die Saison zeigen.