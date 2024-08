Shaq is back. Xherdan Shaqiri ist zurück in Basel. Und der Ex-Nati-Star wird am Rheinknie wie ein König empfangen.

1/5 Xherdan Shaqiri auf dem Balkon vor dem Joggeli. Er spricht zu den Fans.

Ist er der Heilsbringer? Ist er der Erlöser, der dem FCB wieder glorreiche Momente ins Joggeli bringt? Das bleibt abzuwarten. Die Hoffnungen aber ruhen auf Xherdan Shaqiri (32). Enorm. Das zeigt sich schon am Montagabend, als der ehemalige Nati-Star (125 Spiele) – drei Tage nach der Transferverkündung – rund ums FCB-Stadion von Hunderten Basler Fans empfangen wird.

Wie ein König winkt er vom Balkon der FCB-Geschäftsstelle den Fans zu. «Es ist immer schön, zu Hause zu sein», sagt er ins Mikrofon. Und er wird nach jedem Satz gefeiert. «Es gab für mich immer nur eine Option, den FC Basel!» Er bedankt sich beim Management und bei FCB-Präsident David Degen. Dann sagt er: «Ihr wisst, wo der FCB hingehört, wir werden alles geben, dass wir den Kübel nach Basel bringen.»

«Ich bin nicht mehr zwanzig»

Shaqiri ist auch zu Scherzen aufgelegt «Ich bin nicht mehr zwanzig, mein linker Fuss ist aber immer noch da», witzelt er. Nach seiner Ankunft in Basel habe er sich auch bereits mit Trainer Fabio Celestini über «taktische Sachen» ausgetauscht. Ob er sich bereits am kommenden Sonntag gegen Yverdon das Rot-Blaue Leibchen wieder überstreifen ist, sei aber noch offen. «Ich werde morgen das erste Training mitmachen. Das letzte Spiel war gegen Schottland bzw. der kurze gegen England. Ich bin noch nicht bei hundert Prozent. Aber ich fühle mich gut. Ich hoffe, dass ich der Mannschaft so schnell wie möglich helfen kann.»

Zum Schluss schaut Shaqiri nochmals zurück auf alte Zeiten: «Wir hatten magische Nächte in diesem schönen Stadion. Ich mag mich noch erinnern, als wir auf dem Harley-Davidson über den Barfi fuhren. Das will ich unbedingt wieder erleben.» Danach macht der Shaq mit den Fans nochmals die Welle – zumindest vorübergehend. Es wäre noch eine Autogrammstunde angesagt. Die Schlange dafür ist jedoch immens, gut möglich, dass nicht alle Basler auf ihre Kosten kommen werden.

Wird sein Trikot zum Verkaufsschlager?

Der Fanshop ist prallgefüllt – mit neuen Trikots mit der Nummer 10 und dem Name Shaqiri auf dem Rücken. «Mir sin parat!», macht David Degen, der Klubpräsident, auf Instagram Werbung. Nach Shaqiris Balkonauftritt gehts auf Tuchfühlung. Shaq taucht in die Menge ab, gibt Autogramme, macht Selfies. Lässt sich feiern.

Zum ersten Mal in die FCB-Hosen muss Shaqiri am Dienstagnachmittag. Dann beginnt sein erstes Training. Am Sonntag spielt Basel zu Hause gegen Yverdon. Mit Shaqiri im Kader? Davon ist auszugehen. Nach fast 5000 Tagen ist der Zauberwürfel zurück in Basel.

