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VA GC Trainer stellt sich vor
2:52
GC-Trainer stellt sich vor:Haben Sie gerne schwierige Aufgaben, Herr Janssen?

Erster Auftritt von GC-Coach Janssen
«Die Hoppers können stolz auf Amir Abrashi sein»

GC-Coach Olaf Janssen stellt sich erstmals den Medien in der Schweiz. Was der Deutsche zu sagen hat? Das erfährst du ab 15 Uhr hier.
Publiziert: vor 49 Minuten
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Der neue Mann an der Seitenlinie der Hoppers: Olaf Janssen.
Foto: Claudio Thoma
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk
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Hier deinem Team folgen
Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
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Grasshopper Club Zürich
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