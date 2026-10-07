«Die Hoppers können stolz auf Amir Abrashi sein»

Yannick PengRedaktor Sport-Desk
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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
9
20
25
2
BSC Young Boys
9
13
19
3
FC Sion
9
9
19
4
FC Basel
9
0
13
5
FC St. Gallen
9
-3
13
6
FC Luzern
9
-1
12
7
FC Zürich
9
-6
11
8
Servette FC
9
-2
10
9
FC Thun
9
-8
10
10
Grasshopper Club Zürich
9
-11
8
11
FC Vaduz
9
-3
6
12
FC Lausanne-Sport
9
-8
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde