Die dreiwöchige Länderspielpause ist schon zu zwei Dritteln abgelaufen. Nach langer Suche haben die Grasshoppers nach dem Assistenten Edwin der Graaf, der am Mittwoch vorgestellt wurde, auch einen neuen Cheftrainer gefunden. Olaf Janssen übernimmt beim Rekordmeister.

Elf Tage nach der Entlassung von Peter Zeidler (64) hat GC seinen neuen Trainer gefunden. Laut Blick-Infos heisst der neue Coach Olaf Janssen (59). Er sass am Freitag beim Testspiel gegen Yverdon auf der Tribüne neben Bridge-Sportchef Dries Bousatta. Der Deutsche arbeitete zuletzt für den SV Sandhausen in der viertklassigen Regionalliga, wo er im März nach nicht einmal einer Saison entlassen wurde.

Der ehemalige Bundesliga-Profi war zuvor fast fünf Jahre für Viktoria Köln in der dritten Liga tätig, zuvor coachte er unter anderem Stuttgart, St. Pauli und Dynamo Dresden in der zweiten Bundesliga. Allerdings dauerte keines dieser Engagements länger als ein paar Monate. Als Co-Trainer arbeitete er unter Bruno Labbadia (60) für Wolfsburg und Hertha BSC.

Für Janssen ist es die erste Trainerstation im Ausland. Als Spieler stand er aber im Frühling 2000 ein halbes Jahr lang bei der AC Bellinzona unter Vertrag und bestritt sieben Partien in der Auf-/Abstiegsrunde. Im Anschluss beendete er seine Aktivkarriere.