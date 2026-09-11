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Er stichelte gegen Ex-Coach
FCB muss mehrere Wochen auf Mittelfeldspieler verzichten

Rückschlag für den FC Basel. Andrej Bacanin fällt mit einer Schienbeinverletzung bis Ende September aus. Der Youngster hätte nach der Entlassung von Trainer Lichtsteiner auf mehr Einsatzzeit gehofft.
Publiziert: vor 16 Minuten
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Der FC Basel muss verletzungsbedingt bis zur Nati-Pause auf Andrej Bacanin verzichten.
Foto: Pius Koller

Darum gehts

KI-generiert, redaktionell geprüft
  • Andrej Bacanin fällt beim FC Basel bis zur Nati-Pause aus
  • Grund ist eine Schienbeinverletzung
  • FC Basel fehlen gegen Luzern und St. Gallen fünf verletzte Spieler
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Manuela BiglerRedaktorin Sport-Desk & Respeakerin

Am Mittwoch hatte Andrej Bacanin (19) nach der Lichtsteiner-Entlassung beim FC Basel in seiner Instagram-Story noch gegen seinen Ex-Trainer nachgetreten. Grund dafür: Im System von Lichtsteiner hatte der Serbe keine Rolle mehr gespielt und ausser der Cuppartie gegen Courtételle, wo er durchspielte und das 2:0 erzielte, kein Spiel für die Basler bestritten.

Vorerst wird auch keine Partie mehr dazukommen. Wie der FCB am Freitag bekannt gibt, fällt Bacanin aufgrund einer Verletzung am Schienbein mindestens bis zur kommenden Nati-Pause Ende September aus. Damit verpasst der 19-Jährige die ersten Spiele ohne Lichtsteiner gegen Luzern und St. Gallen, wo Assistenztrainer Luigi Nocentini ad interim die Verantwortung für die erste Mannschaft übernehmen wird, bis der Nachfolger feststeht.

In Luzern muss Basel neben Bacanin auch auf die verletzten Jonas Omlin (32), Kaio Eduardo (21), Coleen Louis (21) und Bennett Hoch (18) verzichten. 

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