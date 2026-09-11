Darum gehts
- Andrej Bacanin fällt beim FC Basel bis zur Nati-Pause aus
- Grund ist eine Schienbeinverletzung
- FC Basel fehlen gegen Luzern und St. Gallen fünf verletzte Spieler
Am Mittwoch hatte Andrej Bacanin (19) nach der Lichtsteiner-Entlassung beim FC Basel in seiner Instagram-Story noch gegen seinen Ex-Trainer nachgetreten. Grund dafür: Im System von Lichtsteiner hatte der Serbe keine Rolle mehr gespielt und ausser der Cuppartie gegen Courtételle, wo er durchspielte und das 2:0 erzielte, kein Spiel für die Basler bestritten.
Vorerst wird auch keine Partie mehr dazukommen. Wie der FCB am Freitag bekannt gibt, fällt Bacanin aufgrund einer Verletzung am Schienbein mindestens bis zur kommenden Nati-Pause Ende September aus. Damit verpasst der 19-Jährige die ersten Spiele ohne Lichtsteiner gegen Luzern und St. Gallen, wo Assistenztrainer Luigi Nocentini ad interim die Verantwortung für die erste Mannschaft übernehmen wird, bis der Nachfolger feststeht.
In Luzern muss Basel neben Bacanin auch auf die verletzten Jonas Omlin (32), Kaio Eduardo (21), Coleen Louis (21) und Bennett Hoch (18) verzichten.
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