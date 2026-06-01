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Er kommt aus Polen
Lausanne hat Zeidler-Nachfolger gefunden

Lausanne-Sport hat einen neuen Trainer. Die Waadtländer stellen Luka Elsner als Nachfolger von Peter Zeidler vor.
Publiziert: vor 57 Minuten
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Aktualisiert: vor 28 Minuten
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Luka Elsner ist neuer Trainer bei Lausanne-Sport.
Foto: AFP
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Dominik ManiRedaktor Sport-Desk

Peter Zeidler musste im April bei Lausanne-Sport seinen Hut nehmen. Nach nur zehn Monaten im Amt wurde der Deutsche im Waadtland entlassen. Für die letzten Spiele der Saison übernahm Migjen Basha als Interimstrainer. Jetzt hat Lausanne die Nachfolge geklärt. Luka Elsner (43) wird den Neunten der letzten Saison als Cheftrainer in die nächste Spielzeit führen.

Elsner freut sich auf die neue Aufgabe am Genfersee: «Mein Team und ich werden alles daransetzen, dass diese Mannschaft die Stadt und den Verein mit Stolz repräsentiert und die Menschen dazu inspiriert, ins Stadion zu kommen.»

Stationen in Frankreich, Belgien, Zypern und Slowenien

Bei Lausanne freut man sich über die Verpflichtung des Ex-Innenverteidigers. «Luka entspricht genau unserem Anforderungsprofil. Überall, wo er bisher tätig war, hat er bewiesen, dass er Spieler individuell fördern und gleichzeitig wettbewerbsfähige Mannschaften formen kann», schwärmt Sportdirektor Stéphane Henchoz. Man sei überzeugt, dass Elsner die Mannschaft helfen könne, den nächsten Schritt zu machen. 

Elsner arbeitete zuletzt bei KS Cracovia in Polen und schloss die Spielzeit in der Ekstraklasa auf dem 13. Platz ab. Vor seiner Zeit in Polen war der ehemalige slowenische Nationalspieler bei Le Havre in Frankreich tätig. Er führte den Verein 2023 zurück in die Ligue 1 und sicherte in der darauffolgenden Saison den Klassenerhalt.

Elsner kam in der Vergangenheit in Europa herum. Er arbeitete unter anderem bei NK Olimpija in Slowenien, Pafos in Zypern, Union Saint-SG und Standard Lüttich in Belgien und Stade Reims in Frankreich.

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