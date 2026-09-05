Darum gehts
- Albian Ajeti schiesst Lugano nach 25 Minuten zum ersten Sieg
- Lugano seit 12 Spielen ungeschlagen, nur drei Gegentore in Super League
- FC Basel nach Heimpleite angeschlagen, Duell am Sonntag um 16.30 Uhr
Die News der Woche
Ajeti-Mania im Tessin! Gut 25 Minuten braucht der Stürmer, um sein neues Team zum ersten Mal zum Sieg zu schiessen. «Wir brauchen Leute, die hierherkommen wollen und hungrig sind. Albian hat bewiesen, dass er diesen Hunger hat, und heute gezeigt, dass er im Strafraum spielen kann», wird Trainer Mattia Croci-Torti auf Luganos Website zitiert.
Bis zu seinem Startelf-Debüt wird es aber noch etwas dauern: «Die Zweifel beziehen sich vor allem auf die körperliche Verfassung, denn in diesem Jahr hat er noch nie 90 Minuten gespielt. In den nächsten Spielen wird er dies wohl kaum schaffen, aber wir sind sehr froh, ihn bei uns zu haben», so sein Coach weiter.
So wird Ajeti also auch am Sonntag beim (schnellen) Wiedersehen mit dem FC Basel nur als Joker zum Einsatz kommen. Und könnte dann eine ganz verrückte Geschichte schreiben und mit einem Treffer die Situation bei seiner alten Liebe noch prekärer machen, als sie sowieso schon ist.
Die grosse Frage
Wie lange hält die Weisse Weste der Luganesi noch? Wettbewerbsübergreifend sind die Tessiner bereits seit 12 Spielen ungeschlagen. Dabei ist die Defensive das Prunkstück. Erst drei Gegentore hat Lugano in der Super League erhalten.
Und vorne stechen die Joker. Ganz zur Freude von Croci-Torti: «Das ist das dritte Spiel innerhalb einer Woche, das von den Spielern von der Bank entschieden wurde, nach Moncada in Batumi und Beckham in Sion. Das zeigt, dass die Mannschaft bis zum Schluss an sich glaubt und Mut hat. Darüber bin ich sehr glücklich.»
Gesagt ist gesagt
«Ciao Tifosi. Danke für euren Support. Es hat Spass gemacht und war spannend bis zum Schluss. Wir sind glücklich über die drei Punkte», sagte Albian Ajeti nach seinem Siegtor strahlend in einem Instagram-Video des FC Lugano.
Die Blick-Prognose
Lugano reist mit einer breiten Brust nach Basel. Noch immer haben die Tessiner kein Spiel in der Liga verloren. Ganz anders der FCB. Nach der Heimpleite gegen Sion strotzen die Bebbi vor dem Duell mit dem Leader nicht gerade vor Selbstvertrauen. Dennoch ist ein enges Spiel mit wenig Toren zu erwarten. Beide Defensiven stehen grundsätzlich stabil. Trifft Lugano zuerst, wird es ganz schwer für Basel.
Mögliche Aufstellung
Von Ballmoos; Papadopoulos, Kelvin, Delcroix; Zanotti, Kendouci, Grgic, Cimignani; Dos Santos; Steffen, Behrens.
Wer fehlt?
Marques, Alioski, Cassano (alle verletzt).
Die Klassenbesten
Der Blick-Notenschnitt nach 6 Runden:
- Delcroix 5,0
- Grgic 4,6
- Von Ballmoos 4,4
Hier gehts zur Übersicht aller Lugano-Noten.
Der Schiedsrichter
Noch nicht angesetzt.
Der Gegner
Basel gab den Heimsieg gegen Sion innert drei Minuten aus der Hand. Besonders bitter: Die Gelb-Rote Karte gegen Aussenverteidiger Moussa Cissé. Drei Tage später gehts schon wieder im Joggeli zur Sache – und Trainer Stephan Lichtsteiner muss improvisieren. Hier geht es zum FCB-Inside.
Runde
Sa., YB – Luzern, 18.00 Uhr
Sa., Vaduz – Lausanne, 18.00 Uhr
Sa., GC – FCZ, 20.30 Uhr
So., Servette – St. Gallen 14.00 Uhr
So., FCB – Lugano 16.30 Uhr
So., Sion – Thun 16.30 Uhr
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
5
11
15
2
BSC Young Boys
6
12
14
3
FC Basel
6
2
10
4
FC Sion
5
2
9
5
FC Luzern
6
-3
8
6
FC St. Gallen
5
-1
7
7
FC Thun
5
-5
7
8
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
6
-7
6
10
Servette FC
5
-2
4
11
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
6
-3
3