Tim Guillemin Redaktor Sport

David von Ballmoos zeigte sich im Tessiner Tor sehr sicher und war, ebenso wie die Abwehr insgesamt, voll in seinem Element. Eine hervorragende Leistung gelang Hannes Delcroix.

Die Offensive von Lugano war vor allem in der ersten Halbzeit weniger überzeugend, wobei Dereck Moncada und Renato Steffen kaum in Erscheinung traten. Glücklicherweise kam der Super-Joker Albian Ajeti ins Spiel und erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer.

Ahmed Kendouci wurde zur Halbzeit ausgewechselt, nachdem er gut ins Spiel gestartet war, aber den Elfmeter verursacht hatte, den Samuel Mraz verschoss. Uran Bislimi leistete im Mittelfeld viel Arbeit, war aber bei der letzten und vorletzten Aktion sehr ungeschickt.

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