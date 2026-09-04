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Lugano-Noten zum Servette-Match
Tessiner trotz Sieg auf fünf Positionen ungenügend

Wer hat wie abgeschnitten? Hier findest du die Noten der Lugano-Spieler zum 1:0-Sieg gegen Servette.
Publiziert: vor 19 Minuten
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1/10
In der 94. Minute gibt es bei den Luganesi nach dem Tor von Albian Ajeti kein Halten mehr.
Foto: Michela Locatelli/freshfocus
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Tim GuilleminRedaktor Sport

David von Ballmoos zeigte sich im Tessiner Tor sehr sicher und war, ebenso wie die Abwehr insgesamt, voll in seinem Element. Eine hervorragende Leistung gelang Hannes Delcroix.

Die Offensive von Lugano war vor allem in der ersten Halbzeit weniger überzeugend, wobei Dereck Moncada und Renato Steffen kaum in Erscheinung traten. Glücklicherweise kam der Super-Joker Albian Ajeti ins Spiel und erzielte in der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer.

Ahmed Kendouci wurde zur Halbzeit ausgewechselt, nachdem er gut ins Spiel gestartet war, aber den Elfmeter verursacht hatte, den Samuel Mraz verschoss. Uran Bislimi leistete im Mittelfeld viel Arbeit, war aber bei der letzten und vorletzten Aktion sehr ungeschickt.

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Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
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5
11
15
2
BSC Young Boys
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6
12
14
3
FC Basel
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6
2
10
4
FC Sion
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5
2
9
5
FC Luzern
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6
-3
8
6
FC St. Gallen
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5
-1
7
7
FC Thun
FC Thun
5
-5
7
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
6
-1
6
9
FC Zürich
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6
-7
6
10
Servette FC
Servette FC
5
-2
4
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
5
-5
4
12
FC Vaduz
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6
-3
3
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