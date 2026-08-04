FCB gibt Flügelspieler leihweise an Belgien-Klub ab

Nach knapp einem Jahr verlässt Ibrahim Salah den FC Basel, allerdings nur auf Leihbasis. Bei Royal Antwerpen soll der 24-Jährige seine Entwicklung vorantreiben.

Cédric Heeb Redaktor Sport

Ibrahim Salah wird in dieser Saison nicht für den FC Basel auflaufen. Der belgisch-marokkanische Doppelbürger schliesst sich auf Leihbasis Royal Antwerpen an, das neu vom ehemaligen FCSG-Assistenztrainer Marvin Compper (41) gecoacht wird.

Der 24-jährige Flügelspieler, der in Belgien zur Welt kam, aber für die U23-Nationalmannschaft Marokkos gespielt hat, war seit September 2025 Teil des FCB-Kaders. In 35 Pflichtspielen gelangen ihm vier Tore und drei Assists.

Royal Antwerpen wird nach Beerschot (Jugendklub) und KAA Gent die dritte Station in seinem Geburtsland. Beim fünffachen belgischen Meister (zuletzt 2023) soll Salah «möglichst viele Einsatzminuten sammeln und seine Entwicklung weiter vorantreiben», wie die Bebbi schreiben.

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