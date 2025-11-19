Einstimmig wieder gewählt

Keine Änderung im Amt des SFL-Präsidenten. Das hat die ordentliche Generalversammlung der Swiss Football League ergeben.

Philipp Studhalter ist wieder gewählt worden. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Philipp Studhalter ist an der ordentlichen Generalversammlung der Swiss Football League als Präsident des Komitees wiedergewählt worden. Der 49-jährige Luzerner Rechtsanwalt wurde von den Vertretern der 22 Klubs einstimmig für zwei Jahre an der Spitze des neunköpfigen Gremiums bestätigt.

Im Rahmen der Erneuerungswahlen wurden im Hotel Schweizerhof in Bern auch die folgenden sieben Mitglieder wiedergewählt: Patrick Burgmeier (FC Vaduz), Sandro Burki (FC Aarau), Michele Campana (FC Lugano), David Degen (FC Basel), Urs Egger (unabhängiges Mitglied), Christoph Spycher (BSC Young Boys) und Vincent Steinmann (FC Lausanne-Sport).

St. Gallens Präsident Matthias Hüppi trat nach sechs Jahren im Komitee nicht mehr zu den Wahlen an. Ersetzt wird er durch Marco Degennaro, den 55-jährigen CEO des FC Sion.