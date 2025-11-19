DE
Einstimmig wieder gewählt
Studhalter bleibt SFL-Präsident

Keine Änderung im Amt des SFL-Präsidenten. Das hat die ordentliche Generalversammlung der Swiss Football League ergeben.
Publiziert: vor 53 Minuten
Philipp Studhalter ist wieder gewählt worden.
Foto: Claudio de Capitani/freshfocus
KEYSTONE-SDA_Quadrat_pos.jpg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur

Philipp Studhalter ist an der ordentlichen Generalversammlung der Swiss Football League als Präsident des Komitees wiedergewählt worden. Der 49-jährige Luzerner Rechtsanwalt wurde von den Vertretern der 22 Klubs einstimmig für zwei Jahre an der Spitze des neunköpfigen Gremiums bestätigt.

Im Rahmen der Erneuerungswahlen wurden im Hotel Schweizerhof in Bern auch die folgenden sieben Mitglieder wiedergewählt: Patrick Burgmeier (FC Vaduz), Sandro Burki (FC Aarau), Michele Campana (FC Lugano), David Degen (FC Basel), Urs Egger (unabhängiges Mitglied), Christoph Spycher (BSC Young Boys) und Vincent Steinmann (FC Lausanne-Sport).

St. Gallens Präsident Matthias Hüppi trat nach sechs Jahren im Komitee nicht mehr zu den Wahlen an. Ersetzt wird er durch Marco Degennaro, den 55-jährigen CEO des FC Sion.

Brack Super League 25/26
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Thun
FC Thun
13
12
31
2
FC Basel
FC Basel
13
6
22
3
BSC Young Boys
BSC Young Boys
13
2
22
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
12
9
21
5
FC Sion
FC Sion
13
3
19
6
FC Lugano
FC Lugano
12
0
19
7
FC Luzern
FC Luzern
13
4
17
8
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
13
4
16
9
FC Zürich
FC Zürich
13
-6
16
10
Servette FC
Servette FC
13
-5
14
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
13
-9
13
12
FC Winterthur
FC Winterthur
13
-20
6
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Winterthur
FC Winterthur
Servette FC
Servette FC
FC Zürich
FC Zürich
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Luzern
FC Luzern
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Thun
FC Thun
FC Basel
FC Basel
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC Lugano
FC Lugano
FC Sion
FC Sion
FC St. Gallen
FC St. Gallen
