Ersatzgoalie Mirko Salvi hat seinen Vertrag beim FCB verlängert. Der einstige FCB-Jugendspieler kehrte 2022 nach Basel zurück.

Carlo Steiner Redaktor Sport

Kurz vor dem Heimspiel gegen St. Gallen vermeldet der FC Basel die Vertragsverlängerung mit Mirko Salvi (32). Der Westschweizer kehrte im Sommer 2022 zum FCB zurück und fungiert seither als Ersatzgoalie. Sein Ende Saison auslaufender Vertrag wurde um zwei weitere Spielzeiten (bis Sommer 2029) verlängert.

In seinen vier Jahren am Rheinknie kommt Salvi gegen den FCSG trotz seines Status als Nummer zwei bereits zu seinem 45. Pflichtspieleinsatz. Immer wieder musste er verletzte Stammkeeper, wie zum Beispiel letzte Saison Marwin Hitz und derzeit Jonas Omlin (32), vertreten.

Der Torhüter wechselte 2009 in die Basler U16 und durchlief im Anschluss sämtliche Jugendteams bis zu den Profis. Nach Leihen zu Biel und Lugano schloss er sich 2018 den Grasshoppers an, von denen er zunächst nach Luzern verliehen wurde. Nach einem Jahr in seiner Geburtsstadt bei Yverdon Sport, für das er vor der U16 schon gespielt hatte, ging es 2022 zurück zum FCB.

«Eine riesige Ehre, dieses Wappen auf der Brust zu tragen»

Aufgrund seiner soliden Leistungen als Backup gehört Salvi in Basel zu den Fanlieblingen, was sich auch vor dem Spiel gegen St. Gallen zeigt. Mit «Mirko Salvi»-Sprechchören feiert die Muttenzerkurve ihren Goalie nach dessen Vertragsverlängerung.

«Ich habe schon oft betont, was der FC Basel für mich bedeutet. Darum ist es mir eine riesige Ehre, dieses Wappen auf der Brust zu tragen und dem Club auf und neben dem Platz zu helfen. Ich habe fast mein halbes Leben in Basel verbracht und fühle mich in dieser Stadt und bei diesem Club zu Hause. Umso schöner ist es für mich, dass diese Reise nun noch mindestens zwei weitere Jahre weitergeht», wird Salvi vom Verein in einer Medienmitteilung zitiert.

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