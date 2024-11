1/7 Er ist einer von drei Feldspielern in der Super League, die jede Minute absolviert haben: Sion-Verteidiger Numa Lavanchy. Foto: Pascal Muller/freshfocus

Auf einen Blick Granit Xhaka spielt jede Minute in der Bundesliga-Saison

In der Super League haben nur drei Feldspieler jede Minute absolviert

33 weitere Fussballer kamen in allen 14 Super-League-Partien zum Einsatz Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden

Cédric Heeb Redaktor Sport

Granit Xhaka gehört zu den 24 Spielern, die in dieser Bundesliga-Saison noch keine Minute der regulären Spielzeit verpasst haben. 13 davon sind Feldspieler, die anderen elf sind Torhüter. Doch wie sieht das in der Schweiz aus?

In der Super League gibt es von 294 eingesetzten Feldspielern nur gerade drei Profis, die bisher immer gespielt haben: Numa Lavanchy und Baltazar vom FC Sion und Christian Marques von Yverdon. Auch in der Schweiz sind es vor allem Goalies, die die Ersatzbank nur vom Hörensagen kennen. Dies trifft in der laufenden Saison auf Yanick Brecher (FCZ), Marwin Hitz (FCB), Lawrence Ati Zig (FCSG), Paul Bernardoni (Yverdon), Justin Hammel (GC), Karlo Letica (Lausanne) und Amir Saipi (FC Lugano) zu.

Kein YB-Spieler immer auf dem Platz

Neben den zehn Dauerläufern gibts 33 weitere Fussballer, die in allen 14 Super-League-Partien zum Einsatz gekommen sind. Sion-Verteidiger Joël Schmied hätte sich fast zu seinen Teamkollegen Baltazar und Lavanchy gesellen können, er verpasste nur beim Auftaktspiel gegen YB (2:1) einige Minuten, als er in der 82. ausgewechselt wurde.

FCZ-Abwehrpatron Nikola Katic und das FCL-Trio Pascal Loretz, Andrejs Cigankis und Pius Dorn haben beispielsweise alle nur eine Halbzeit verpasst, gehören also auch zu den «Duracell-Häschen» der Super League. Während die Luzerner mit insgesamt acht Profis, die in jeder Partie spielten, an der Spitze stehen, hat YB keinen einzigen Akteur im Kader, der in jedem Spiel zum Einsatz gekommen ist.