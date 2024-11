Die Zeiten, in denen Klubs alle zwei Jahre ein neues Trikot präsentiert haben, sind längst Vergangenheit. Der FC Basel treibt die neue Leibchen-Orgie mit dem bereits vierten Dress in dieser Saison auf die Spitze.

17. Shirt in 3,5 Jahren

Auf einen Blick FCB lanciert viertes Trikot der Saison

Neues goldenes Sondertrikot erinnert an Basilisk-Ei-Schale

Neues goldenes Sondertrikot erinnert an Basilisk-Ei-Schale

Basel verkaufte bisher 16'000 Trikots, doppelt so viele wie letztes Jahr

Lucas Werder Reporter Fussball

Es ist noch nicht lange her, da wurde in Basel gewitzelt, der FCB bringe pro Saison mehr Trikots auf den Markt als dass er Siege einfahre. Inzwischen sind die Bebbi sportlich wieder deutlich erfolgreicher unterwegs, an der hohen Kadenz neu designter Leibchen hat sich aber nichts verändert.

Vergangene Woche hat der FCB bereits sein viertes Trikot der noch jungen Saison vorgestellt. Dieses Mal setzt der Klub auf Gold.

«Das Sondertrikot erinnert an die Schale des Eies, aus dem der Basilisk geschlüpft ist», erklären die Basler auf ihrer Website das neue Design. Aber sind die FCB-Fans tatsächlich derart im Kaufrausch, dass es sich für den Klub auszahlt, innerhalb von nicht einmal dreieinhalb Jahren sein insgesamt 17. Match-Trikot auf den Markt zu bringen?

«Die steigende Anzahl an Trikotverkäufen in den letzten Saisons zeigt, dass die Nachfrage bei den Fans durchaus vorhanden ist», lässt der FCB auf Anfrage ausrichten. In dieser Saison haben die Basler bislang 16'000 Trikots verkauft. Das seien doppelt so viele wie zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr und ein «absoluter Rekord».

Shaqiri sorgt für Ausverkauf

Neben den extravaganten und offenbar äusserst beliebten Heim-Trikots im Flammen-Design hat auch Xherdan Shaqiri (33) zum Boom beigetragen. Das dritte Trikot, das in Grün und Schwarz gehalten ist, wurde zufälligerweise am gleichen Tag lanciert, an dem die Rückkehr des Mittelfeldspielers bekannt gegeben wurde. «Das liess den Verkauf explodieren. Das Trikot war innerhalb kurzer Zeit ausverkauft», teilt der FCB mit.

Anfang 2025 soll nochmals eine kleine Menge des dritten Trikots in den Fanshop kommen, danach wird es endgültig ausverkauft sein. Die limitierte Auflage sei von Anfang an ein bewusster Entscheid gewesen. Ähnlich dürfte es mit dem vierten Trikot aussehen, das ab Sonntag erhältlich sein wird.

FCB profitiert von Wechsel zu neuem Produzenten

Doch warum finden Klubs heute plötzlich Abnehmer für vier oder fünf Trikots pro Saison finden? Bis vor einigen Jahren wurden sogar die Heim-Trikots nur im Zweijahres-Rhythmus erneuert. «Ich denke, dass die Nachfrage nach unterschiedlichen Trikots gerade bei der jüngeren Generation zugenommen hat», sagt Marcel Keller von der Kustom Schweiz AG. Das Ostschweizer Unternehmen hat sich auf Textildruck und Bekleidungslösungen spezialisiert und ist unter anderem Partner des FC St. Gallen.

«Zeitgleich sind die Hersteller flexibler geworden. Individuelle Produktionen sind heute schon in kleineren Mengen möglich. Zum Beispiel bei einem Sondertrikot, von dem es nur ein paar Hundert Exemplare gibt», so Keller. Zudem gelte: «Grössere Ausrüster bringen tendenziell eine kleinere Auswahl an Trikot-Designs heraus, kleinere Ausrüster können sich dadurch eher profilieren», erklärt Keller.

Das bestätigen auch die Basler. Seit dem Wechsel zum Hersteller Macron sei man auf mehreren Ebenen deutlich flexibler. «Wir können nun mit kleineren Stückzahlen operieren, was uns die Möglichkeit gibt, mehrere Trikot-Designs zu lancieren», heisst es. Anfang Jahr wird der FCB davon erneut Gebrauch machen, wenn der Klub wie jedes Jahr sein Fasnachts-Trikot vorstellen dürfte.