Harte Fouls gegen Messi, Entschuldigung für Fanverhalten auf Instagram

Ex-FCB-Spieler Omar Alderete (27) stand bei Paraguays Heimsieg gegen Argentinien aus verschiedenen Gründen im Mittelpunkt. Von harten Fouls gegen Messi, über das Siegtor bis hin zu einer öffentlichen Entschuldigung – mit unerwarteter Begründung – war alles mit dabei. Der Reihe nach:

Für ein rüdes Einsteigen beim Stand von 1:1 erhält der Abwehrspieler die Gelbe Karte, hätte sich über eine andere Farbe aber nicht beklagen können. Mit gestrecktem Bein rutscht er dem Zauberfloh auf den linken Fuss.

Knapp fünf Minuten später drück Schiedsrichter Anderson Daronco (43) erneut mindestens ein Auge zu. Nach einem weiteren harten Foul kommt der Innenverteidiger, der zwischen 2019 und 2020 54 Mal für den FC Basel auf dem Platz stand, ohne Gelb-Rote davon.

Entschuldigung – aber nicht für die Fouls

Messi und seine Kollegen machen ihren Unmut über den brasilianischen Unparteiischen auf dem Platz lautstark Luft. «Du bist ein Feigling. Ich mag dich nicht», lässt sich in einer Szene von Messis Lippen ablesen.

Zu Beginn der zweiten Halbzeit ist es dann auch Alderete, der mit einem wuchtigen Kopfball zum 2:1-Endstand trifft und die Niederlage des Weltmeisters besiegelt.

Nach dem Spiel kommen dann versöhnliche Worte vom Getafe-Verteidiger, er entschuldigt sich bei Messi. Jedoch nicht für seine harte Gangart auf dem Rasen, sondern für das Verhalten der Fans, die versucht haben, Messi mit Gegenständen zu bewerfen. «Lieber Leo Messi, ich möchte mich im Namen meines Landes für den unglücklichen Zwischenfall entschuldigen, bei dem jemand eine Flasche auf dich geworfen hat. Du bist für Millionen Leute hier und auf der ganzen Welt ein Idol. Wir bedauern diesen respektlosen Vorfall zutiefst, denn der steht nicht für die Zuneigung und Bewunderung, die wir für dich empfinden», schreibt er auf Instagram.

Argentinien weiter Leader

Ein weiterer Trost für den achtfachen Ballon-d'Or-Gewinner: Argentinien liegt nach elf von 18 Partien trotz drei sieglosen Auswärtsspielen in Serie weiter an der Tabellenspitze in der südamerikanischen WM-Qualifikation. Paraguay liegt vor dem schwierigen Auswärtsspiel im bolivianischen El Alto auf 4100 Meter über Meer auf Rang sechs, der für das direkte WM-Ticket reichen würde.