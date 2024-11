GC zieht in die Stadt

GC zieht es zurück in die Stadt. Der Klub eröffnet am Limmatquai in Zürich einen neuen Hauptsitz. «Die Räumlichkeiten direkt an der Limmat bieten Platz für Pressekonferenzen, Workshops und Meetings und verfügen über mehrere Arbeitsplätze», heisst es. GC-Präsidentin Stacy Johns freut sich über den neuen Hauptsitz in der Nähe des Bellevues an der Schifflände 5. «Wir stärken damit die lokale Verankerung des Klubs», sagt sie. Bisher leitete GC die Geschäfte von Niederhasli ZH aus. Die neue Geschäftsstelle soll im neuen Jahr eröffnet werden.