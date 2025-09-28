DE
Doppelpack gegen Winti
Genfer Ayé schiesst das Schlusslicht ab

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Servette –Winterthur (4:0).
Publiziert: vor 38 Minuten
Die Highlights des 7. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
