Basel versiebt Mega-Ausgleichschance
Salah köpfelt den Ball kläglich über das leere Tor

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Basel – Luzern (1:2).
Publiziert: 00:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Die Highlights des 7. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
