DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Brack Super League
Super League: Die Highlights der Partie Basel – Luzern (1:2)
Basel versiebt Mega-Ausgleichschance
Salah köpfelt den Ball kläglich über das leere Tor
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Basel – Luzern (1:2).
Publiziert: 00:00 Uhr
|
Aktualisiert: vor 59 Minuten
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 7. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:20
Lugano siegt in Überzahl
Behrens versenkt GC trotz schlechter Ballannahme
3:06
Doppelpack gegen Winti
Genfer Ayé schiesst das Schlusslicht ab
3:10
Étoile Carouge – Aarau 1:3
Traum-Lupfer von Alves reicht Carouge nicht zum Sieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Luzern
FC Basel
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen