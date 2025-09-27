DE
FR
Blick+
Schweiz
Ausland
Sport
Meinung
Politik
Wirtschaft
People
Digital
Gesellschaft
Leben
Green Circle
Mobil
Community
Gen Z
Video
Social
Newsletter
Podcasts
E-Paper
Mehr
Impressum
Datenschutz
DE
FR
Abonnieren
Home
Sport
Fussball
Dieci Challenge League
Challenge League: Die Highlights des Spiels Carouge – Aarau (1:3)
Étoile Carouge – Aarau 1:3
Traum-Lupfer von Alves reicht Carouge nicht zum Sieg
In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Étoile Carouge – FC Aarau (1:3).
Publiziert: 00:03 Uhr
Teilen
0
Kommentieren
Die Highlights des 7. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
3:10
Étoile Carouge – Aarau 1:3
Traum-Lupfer von Alves reicht Carouge nicht zum Sieg
In diesem Artikel erwähnt
FC Aarau
Étoile Carouge
Challenge League
Was sagst du dazu?
Einloggen und Kommentar schreiben...
Heiss diskutiert
Meistgelesen