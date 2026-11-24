Andrin Hunziker macht gegen den FC Zürich dort weiter, wo er vor der Nati-Pause gegen Lugano aufgehört hat und erzielt erneut einen Doppelpack. Der St. Galler Stürmer kommt immer besser in Fahrt. Das belegen auch diverse Statistiken.

«Er darf gerne so weitermachen», lobt FCSG-Cheftrainer Enrico Maassen nach dem 2:2 gegen den FCZ seinen Stürmer Andrin Hunziker (23). Wie schon beim 5:0-Heimsieg der Espen gegen Lugano am 8. November trifft der 23-jährige gebürtige Basler auch am Sonntag beim Remis im Letzigrund doppelt. Hunziker ist «on fire», wie man mittlerweile so schön sagt. Sein Höhenflug wird mit diesen vier Statistiken untermauert.

Tore pro 90 Minuten

Mit seinen sechs Meisterschaftstoren findet sich Hunziker im Super-League-Torschützenranking aktuell auf dem geteilten fünften Rang wieder. Eine Position nach oben geht es für ihn, wenn man die erzielten Treffer pro 90 Minuten betrachtet. Diesbezüglich muss sich Hunziker (0.75) nur hinter Servettes Kingstone Mutandwa (0.79), Sions Rilind Nivokazi (0.93) und YBs Samuel Essende (1.10), der bereits 16 Mal eingenetzt hat, anstellen.

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xG-Wert pro 90 Minuten

Auch bei den erwartbaren Toren pro 90 Minuten findet sich Hunziker derzeit auf Rang vier wieder. Sein xG-Wert von 0.53 wird nur von YBs Essende (0.56) und den beiden Sion-Spielern Winsley Boteli (0.58) und Nivokazi (0.92) getoppt.

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Schüsse pro 90 Minuten

Wer nicht schiesst, der nicht trifft – so simpel ist das. Hunziker feuert alle 90 Minuten 3.85 Schüsse ab. Noch aktiver sind diesbezüglich einzig Servettes Mutandwa (3.96), Hunzikers St. Galler Teamkollege Aliou Baldé (3.99), Sions Nivokazi (4.16) und YBs Essende (4.48).

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Ballkontakte im Strafraum pro 90 Minuten

Brandgefährlich wird es jeweils vor dem eigenen Kasten, wenn der Gegner im Strafraum in Ballbesitz ist. Hunziker kommt auf 10.43 Ballkontakte im Sechzehner des Kontrahenten pro 90 Minuten. Ein Wert, der nur von einem Duo überboten wird: Und zwar von – man ahnt es bereits – Sions Nivokazi (10.80) und YBs Essende (12.06).

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Hinweis: Bei allen Statistiken wurden nur Spieler berücksichtigt, die mehr als 500 Meisterschaftsminuten vorweisen können.