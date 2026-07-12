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Die Übersicht der Partien vom Samstag
FCSG-Görtler kassiert Platzverweis in Testspiel

Im Match zwischen Lyon und St. Gallen fallen neun Tore, zu reden gibt aber vor allem die Rote Karte an die Adresse von Lukas Görtler. Mit Basel, dem FCZ, GC, Thun, Lausanne und Servette haben am Samstag auch noch sechs weitere Super-League-Teams getestet.
Publiziert: vor 29 Minuten
|
Aktualisiert: vor 12 Minuten
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St. Gallens Lukas Görtler muss im Testmatch gegen Lyon mit Rot vom Platz. (Archiv)
Foto: Pius Koller
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

St. Gallen

Das hat in einem Testspiel Seltenheitswert: Lukas Görtler handelt sich bei der 3:6-Niederlage des FCSG in und gegen Lyon einen Platzverweis ein. Der Captain sieht in der 67. Minute die Rote Karte, als er sich über zwei nicht geahndete Fouls der Franzosen aufregt. «Offenbar lag ein sprachliches Missverständnis vor, denn Görtler sprach nicht den Schiedsrichter an», schreiben die Ostschweizer auf ihrer Website. In Unterzahl kassiert die Equipe von Enrico Maassen noch zwei Gegentore. Dabei bestehen selbst die Lyoner darauf, mit elf gegen elf fertig zu spielen. Nur lässt Referee Aurélien Petit offenbar diesbezüglich nicht mit sich reden. Nebst seinem Platzverweis verwandelt Görtler auch einen Penalty (zum 3:4). Die weiteren FCSG-Torschützen: Christian Witzig (zum 1:2) und Mihailo Stevanovic (zum 2:4).

Basel

Ein 17-Jähriger bewahrt den FCB davor, gegen Super-League-Absteiger Winterthur den Kürzeren zu ziehen. Jean Doucoure von den U19-Junioren erzielt per direkt verwandeltem Freistoss in der 89. Minute auf dem Nachwuchs-Campus Basel den 2:2-Endstand. Dieser Doucoure-Treffer fällt vier Minuten, nachdem Winterthur wieder in Führung gegangen ist. Auch nach dem erstmaligen Rückstand (59.) liefert die Mannschaft von Stephan Lichtsteiner durch Philip Otele postwendend eine Antwort (61.).

FC Zürich

Im Heerenschürli verliert der FCZ gegen den Challenge-Ligisten Stade-Lausanne-Ouchy mit 1:2. Nachdem der Cupfinalist der vergangenen Saison in der 77. Minute per Foulpenalty auf 2:0 erhöht hat, bringt Philippe Kény die Stadtzürcher unmittelbar danach noch einmal heran. Mehr Zählbares will dem Team von Marcel Koller aber in der Folge nicht gelingen.

GC

In Athen muss sich die Equipe von Peter Zeidler Panathinaikos mit 0:3 geschlagen geben. Alle Gegentreffer kassieren die Zürcher nach der Pause. Die Affiche wird vor ausverkauftem Haus ausgetragen, da es der letzte Auftritt des 20-fachen griechischen Meisters im alten Stadion vor dem Umzug in die neue Arena ist.

Thun

Im deutschen Rust trennt sich der Schweizer Meister von Bundesliga-Aufsteiger Elversberg mit 1:1 und unterliegt anschliessend dem Drittligisten Waldhof Mannheim mit 1:2. Für die Mannschaft von Gian-Luca Privitelli trifft Brighton Labeau gegen Elversberg zum Ausgleich. Gegen Mannheim erzielt Adam Ilic das zwischenzeitliche 1:1.

Lausanne-Sport

Für das Team von Luka Elsner resultiert am Samstag je ein 2:1-Erfolg und eine 1:2-Niederlage im heimischen Stade de la Tuilière. Den Sieg fahren die Waadtländer nach einem Rückstand zur Pause dank der Tore von Ethan Bruchez und Seydou Traoré gegen Breitenrain aus der Promotion League ein. Gegen Challenge-Ligist Xamax verläufts genau andersrum. Beyatt Lekoueiry trifft früh für die Lausanner, die nach der Pause die Führung herschenken und mit 1:2 als Verlierer vom Platz gehen.

Servette

In Vessy verliert die Equipe von Jocelyn Gourvennec mit 1:2 gegen Etoile Carouge aus der Challenge League. Für die Genfer trifft Samuel Mraz.

Super League 26/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Basel
FC Basel
0
0
0
1
FC Lugano
FC Lugano
0
0
0
1
FC Luzern
FC Luzern
0
0
0
1
FC Sion
FC Sion
0
0
0
1
FC St. Gallen
FC St. Gallen
0
0
0
1
FC Thun
FC Thun
0
0
0
1
FC Vaduz
FC Vaduz
0
0
0
1
FC Zürich
FC Zürich
0
0
0
1
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
0
0
0
1
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
0
0
0
1
Servette FC
Servette FC
0
0
0
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
0
0
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
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Stade-Lausanne-Ouchy
Stade-Lausanne-Ouchy
Neuchâtel Xamax
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Étoile Carouge
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