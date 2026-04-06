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Super League: Die Stimmen zum Espen-Sieg gegen den FCZ
Die Stimmen zum Spiel
«Wenn man so leidet, kassiert man sie früher oder später»
Cheveyo Tsawa, Lindrit Kamberi und Lukas Daschner sprechen nach dem Espen-Sieg gegen den FCZ über die rasante Partie.
Publiziert: 19:12 Uhr
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