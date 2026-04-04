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Aarau muss nachziehen
Akinola vollendet Blitz-Konter zum Sieg

In Zusammenarbeit mit blue Sport präsentiert Blick die Highlights der Partie Neuchâtel Xamax – FC Vaduz (1:3).
Publiziert: 04.04.2026 um 00:10 Uhr
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Die Highlights des 32. Spieltags der Super League und das Topspiel der Challenge League
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