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Super League: Die Stimmen zum Espen-Sieg in Basel
Die Stimmen zum Espen-Sieg in Basel
«Es fehlt der Wille, das Spiel zu gewinnen»
Clément Michelin, Carlo Boukhalfa, Lukas Daschner undd Mikro Salvi sprechen nach der FCB-Heimpleite gegen St. Gallen über das Spiel.
Publiziert: vor 44 Minuten
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