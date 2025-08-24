1/10 Luzern jubelt über einen hart erkämpfen Sieg in St. Gallen. Foto: keystone-sda.ch

Stefan Kreis Reporter Fussball

Behar Neziri ist nicht zu beneiden. Das zeigt das St. Galler Mittelfeldhirn eine gute Leistung, wird am Ende von der Liga aber als Eigentorschütze aufgeführt. Warum auch immer. Weniger überzeugend spielt Hugo Vandermersch. Der verliert fast all seine Zweikämpfe und begeht insgesamt sechs Fouls. Auch Aliou Baldé erwischt keinen guten Nachmittag und kann den zu Paris abgewanderten Willem Geubbels im Zweimannsturm nicht ersetzen.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Chima Okoroji bis 64., Alessandro Vogt bis 72., Aliou Baldé bis 72., Carlo Boukhalfa bis 72. Minute. Enoch Owusu ab 64., Shkelqim Vladi ab 72., Christian Witzig ab 72., Corsin Konietzke ab 72. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Und so haben die Luzern-Spieler abgeschnitten

Es ist fies: Das tanzt Matteo Di Giusto die halbe St. Galler Abwehr aus, der Treffer aber wird als Eigentor gewertet. Warum auch immer. Trotz Tor-Klau ist der Zauberfuss der beste Mann auf dem Platz und wird erneut zum FCSG-Schreck. Ebenfalls ein gutes Spiel zeigt FCL-Captain Pius Dorn, der bissig in die Zweikämpfe geht und stellvertretend für die solide Abwehrleistung der Luzerner steht. Auf etwas verlorenem Posten steht Stürmer Adrian Grbic. Weil der FCL aber auswärts gewinnt, kriegt keiner eine ungenügende Note.

Externe Inhalte Möchtest du diesen ergänzenden Inhalt (Tweet, Instagram etc.) sehen? Falls du damit einverstanden bist, dass Cookies gesetzt und dadurch Daten an externe Anbieter übermittelt werden, kannst du alle Cookies zulassen und externe Inhalte direkt anzeigen lassen. Externe Inhalte laden Mehr Infos

Hinweis: Julian von Moos bis 70., Kevin Spadanuda bis 75., Matteo Di Giusto bis 82., Tyron Owusu bis 82. Minute. Lucas Ferreira ab 70., Sinan Karweina ab 75., Severin Ottiger ab 82., Levin Winkler ab 82. Minute (alle zu kurz für eine Bewertung).

Du willst wissen, wie die anderen Teams abgeschnitten haben? Hier gehts direkt zur Übersicht aller Klubs.

Nutze jetzt die neue Funktion «Follow my Team». Folge deinem Lieblingsverein, erhalte direkten Zugriff auf die Team-Seite mit News, Video-Highlights und Statistiken – dazu automatisierte Pushs und Live-Aktivitäten und vieles mehr. So bist du näher dran an einem Team und verpasst nichts mehr. Jetzt followen! Hier gibts alle Infos.