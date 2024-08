Wer will noch wechseln? Wer könnte in der Hierarchie klettern?

1/7 Die klare Nummer eins im BVB-Kasten: Gregor Kobel.

Gregor Kobel (26), BVB

Wurde in der letzten Saison zum wiederholten Mal zum besten Goalie der Liga gekürt. Bringt alles mit, was es für eine Welt-Karriere braucht. Parademasse für Top-Paraden. Trainingsweltmeister! Übersäuert manchmal im Kraftraum, verpasste in der letzten Saison auch aus diesem Grund sieben Spiele. Brutal ehrgeizig. Zwar nicht mehr Vizecaptain, aber noch immer Mitglied im Mannschaftsrat. Dass er in der Schweizer Nati neu die Nummer 1 ist, dürfte ihn zusätzlich beflügeln.

Stammplatzchancen: 100%

Marktwert: 40 Millionen Euro

Konkurrenten: Alexander Meyer (33), Marcel Lotka (23).

Granit Xhaka (31), Bayer Leverkusen

Hatte erheblichen Anteil am sensationellen Double-Gewinn von Leverkusen! «Kicker» wählte ihn zum besten defensiven Mittelfeldspieler der Bundesliga. Ist auch in dieser Saison als Chef auf dem Platz im Spiel von Trainer Xabi Alonso (42) vorgesehen. Auch wenn er die Captainbinde nicht trägt. Xhaka ist hungriger denn je. Und er darf endlich wieder einmal in der Champions League spielen. Erstmals seit 2016/17.

Stammplatzchancen: 100%

Marktwert: 20 Millionen Euro

Konkurrenten: Robert Andrich (29), Exequiel Palacios (25), Aleix García (27), Gustavo Puerta (21).

Nico Elvedi (27), Gladbach

Kokettierte vor einem Jahr mit einem Wechsel in die Premier League zu Wolverhampton, stand zum Saisonstart aus diesem Grund nicht im Kader. Verlängerte im September seinen Vertrag bei den Fohlen bis Juni 2027 und war in der Folge gesetzt. Das wird sich auch in dieser Saison kaum ändern.

Stammplatzchancen: 90%

Marktwert: 10 Millionen Euro

Konkurrenten: Marvin Friedrich (28), Fabio Chiarodia (19).

Aurèle Amenda (21), Frankfurt

Trägt in Frankfurt die Nummer 5 auf dem Rücken, was eigentlich für einen Stammspieler spricht. Wird sich aber wohl erst hinten anstellen müssen. Beim 4:1-Erfolg im Cup gegen Braunschweig steht er zwar im Kader, kommt aber nicht zum Einsatz. Was für Spielminuten spricht: Die Eintracht verteidigt nicht selten mit einer Dreierkette.

Stammplatzchancen: 30%

Marktwert: 9,5 Millionen Euro

Konkurrenten: Arthur Theate (24), Robin Koch (28), Tuta (25), Nnamdi Collins (20), Jérôme Onguéné (26), Davis Bautista (19).

Ruben Vargas (26), Augsburg

Dass der Flügelflitzer die Fuggerstädter verlassen möchte, ist kein Geheimnis. Die ganz grossen Angebote aus den Top-Ligen sind aber bislang ausgeblieben. Zuletzt intensivierte Panathinaikos Athen die Bemühungen um den 26-Jährigen. Bei Augsburg hat er noch Vertrag bis Juni 2025. Es wäre für die bayerischen Schwaben die letzte Chance, noch eine Ablöse zu kassieren.

Stammplatzchancen: 80%

Marktwert: 9 Millionen Euro

Konkurrenten: Nathanael Mbuku (22), Yusuf Kabadayi (20), Masaya Okugawa (28).

Fabian Rieder (22), Stuttgart

Hat eine schwierige Saison mit Verletzungspech bei Rennes in der Ligue 1 hinter sich. Nun spielt er auf Leihbasis in die Bundesliga. Wird sich am Anfang hinten anstellen müssen. Doch Rieder hat auch in der Nati schon bewiesen, dass er die Hierarchiestufen schnell klettern kann. Zudem hält Stuttgart-Trainer Sebastian Hoeness (42) grosse Stücke auf ihn.

Stammplatzchancen: 60%

Marktwert: 8 Millionen Euro

Konkurrenten: Enzo Millot (22), Woo-yeong Jeong (24).

Jonas Omlin (30), Gladbach

Welchen Stellenwert der Innerschweizer bei den Fohlen hat, zeigt alleine der Umstand, dass er erst seit 18 Monaten in Gladbach ist und trotzdem seit längerem die Binde trägt. Absolvierte in der letzten Saison wegen einer schweren Schulterverletzung bloss sieben Spiele, nun führt er seine Mannschaft beim 3:1-Sieg im Pokal gegen Erzgebirge Aue wieder als Captain aufs Feld.

Stammplatzchancen: 100%

Marktwert: 6 Millionen Euro

Konkurrenten: Moritz Nicolas (26), Jan Olschowsky (22), Tobias Sippel (36).

Leonidas Stergiou (22), Stuttgart

Beendete die letzte Saison im Überraschungsteam der Bundesliga als Stammspieler. Durch den Abgang von Waldemar Anton (28) zum BVB dürfte er noch wichtiger sein in der VfB-Defensive. Zum Saisonstart ist allerdings Geduld gefragt. Fällt bis Anfang September mit einer Rückenverletzung aus. Danach ist er bereit, um durchzustarten und sich in der Champions League zu zeigen.

Stammplatzchancen: 80%

Marktwert: 5 Millionen Euro

Konkurrenten: Dan-Axel Zagadou (25), Jeff Chabot (26), Ramon Hendriks (23), Anthony Rouault (23).

Cedric Zesiger (26), Wolfsburg

Ein unumstrittener Stammspieler war der Berner Seeländer in seiner ersten Bundesliga-Saison nicht. Seit Ralph Hasenhüttl (57) im März an der Seitenlinie steht und auf eine Dreierkette setzt, hat sich seine Spielzeit aber erhöht. Nun will Zesiger den nächsten Schritt machen: «In der letzten Saison haben uns in schweren Situationen vielleicht Leader-Figuren gefehlt. Ich möchte die Mannschaft ein bisschen mehr führen», kündigte er während der Vorbereitung an.

Stammplatzchancen: 80%

Marktwert: 5 Millionen Euro

Konkurrenten: Maxence Lacroix (24), Moritz Jenz (25), Sebastiaan Bornauw (25), Mathys Angély (17).

Edimilson Fernandes (28), Mainz

Steht in der Hierarchie ziemlich weit hinten. Möglich, dass sich auf dem Transfermarkt noch was tut. Nahm in den letzten Tagen nicht am Training teil. Nach Vereinsangaben aber krankheitsbedingt. Ein Transfer steht trotzdem noch im Raum. Zuletzt bekundete Montpellier Interesse.

Stammplatzchancen: 20%

Marktwert: 3,5 Millionen Euro

Konkurrenten: Stefan Bell (32), Maxim Leitsch (26), Andreas Hanche-Olsen (27), Dominik Kohr (30), Maxim Dal (18).

Silvan Widmer (31), Mainz

Geht in seine dritte Saison als Captain. Nach der schwierigen letzten Saison, mit Reservistenrolle und Klassenerhalt in extremis, soll es dieses Jahr wieder aufwärtsgehen. Der Konkurrenzkampf auf seiner Position ist gross. Doch Widmer dürfte zu seinen Einsätzen kommen.

Stammplatzchancen: 75%

Marktwert: 3 Millionen Euro

Konkurrenten: Anthony Caci (27), Nikolas Veratschnig (21), Danny da Costa (31).

Noah Loosli (27), Bochum

Das Debüt von Neo-Coach Peter Zeidler geht gehörig in die Hose, 0:1 im Pokal gegen Jahn Regensburg. Mittendrin: Innenverteidiger Noah Loosli. Der verteidigt in der Viererkette neben Masovic und spielt im Gegensatz zu seinem Kollegen durch. Auch zum Bundesliga-Auftakt auswärts gegen RB Leipzig dürfte der Ex-GC- und Lausanne-Verteidiger in der Startelf stehen.

Stammplatzchancen: 70%

Marktwert: 1 Million Euro

Konkurrenten: Erhan Masovic (25), Tim Oermann (20), Ivan Ordets (32), Jakov Medic (25), Mohammed Tolba (20).

Johan Manzambi (18), Freiburg

Stammt aus der Jugend von Servette und wechselte im Sommer vor einem Jahr in den Breisgau. Der SC Freiburg ist bekannt dafür, Nachwuchstalente in die erste Mannschaft zu integrieren, für den 18-jährigen, zentralen Mittelfeldspieler aber kommt die Bundesliga wohl noch zu früh. Dürfte vermehrt in der zweiten Mannschaft der Freiburger zum Einsatz kommen.

Stammplatzchancen: 0%

Marktwert: 250'000

Konkurrenten: Maximilian Eggestein (27), Patrick Osterhage (24), Merlin Röhl (22).

Bruno Ogbus (18), Freiburg

Stammt aus der Jugend der Grasshoppers und wechselte im Sommer vor zwei Jahren in den Breisgau. Absolvierte in der letzten Saison neun Einsätze für die zweite Mannschaft der Freiburger und wird das auch in dieser Saison vornehmlich tun.

Stammplatzchancen: 0%

Marktwert: 250'000 Euro

Konkurrenten: Philipp Lienhart (28), Matthias Ginter (30), Kenneth Schmidt (22), Manuel Gulde (33), Max Rosenfelder (21).