1/6 Manuel Neuer (r.) tritt aus dem Nationalteam zurück.

Emanuel Staub

Neuer machts wie Sommer: Der langjährige DFB-Torhüter Manuel Neuer (38) verkündet am Mittwochnachmittag seinen Rücktritt aus dem deutschen Nationalteam. 124 Mal stand der Bayern-Keeper für Deutschland auf dem Rasen, ist damit deutscher Rekordnationaltorhüter. Mit acht Endrunden-Teilnahmen und 39 Einsätzen bei Welt- und Europameisterschaften ist er überdies deutscher Rekordspieler bei grossen Turnieren.

Endgültig in den deutschen Fussball-Olymp hob Neuer den Gewinn des Weltmeistertitels 2014. Auf dem Weg zum vierten Stern nahm der fünffache Welttorhüter in Brasilien eine Schlüsselrolle ein. Nun verliert Deutschland seinen grössten Torwart. Und schreitet in eine neue Ära, mutmasslich mit Marc-André ter Stegen (32) als neue Nummer eins.

«Irgendwann musste der Tag kommen»

Seine Entscheidung verkündet Neuer per Instagram-Mitteilung. «Danke Deutschland», steht da. Was folgt, ist eine Video-Botschaft voller Pathos. «Liebe Fans, liebes Fussball-Deutschland – irgendwann musste der Tag ja kommen. Mit dem heutigen Tag endet meine Karriere bei der deutschen Fussball-Nationalmannschaft», verkündet er. Jeder, der ihn kenne, wisse, wie schwer ihm dieser Entschluss gefallen sei.

Man habe gemeinsam viele Höhen und Tiefen durchlebt – das Highlight seiner DFB-Karriere kenne aber jeder: «Der Sieg im Maracana-Stadion gegen Argentinien, als wir Weltmeister geworden sind.» Als «Krönung» seiner internationalen Laufbahn bezeichnet Neuer die zurückliegende Europameisterschaft im eigenen Land. «Ich habe es geliebt, das Trikot der deutschen Nationalmannschaft zu tragen. Vielen Dank dafür.»

Nach Thomas Müller (34, 131 Länderspiele) und Ilkay Gündogan (33, 82 Länderspiele) ist Neuer nun bereits der dritte verdiente deutsche Nationalspieler, der nach der Heim-EM aus dem Nationalteam zurückgetreten ist.