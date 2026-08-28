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Die 5. Runde steht an
Was weisst du zu den nächsten Super-League-Duellen?

Basel sucht den ersten Auswärtssieg in der Super League seit zehn Jahren gegen YB. Weisst du, wer damals getroffen hat? Beweise es im Quiz.
Publiziert: 14:10 Uhr
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Basel hat seit mehr als zehn Jahren kein Super-League-Spiel gegen YB im Wankdorf gewonnen.
Foto: keystone-sda.ch
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Petar DjordjevicRedaktor Sport

Die fünfte Super-League-Runde hält den Kracher im Wankdorf zwischen YB und Basel bereit. Der FCB versucht zum ersten Mal seit zehn Jahren, drei Punkte in Bern zu holen. Doch auch die weiteren Begegnungen versprechen Spannung: St. Gallen empfängt den amtierenden Meister aus Thun, während Lugano in Sion den vierten Sieg in Serie anpeilt. 

Alle Duelle haben eine reiche Vergangenheit. Wie gut kennst du dich mit der Super-League-Historie aus? Beweise im SL-Quiz zur fünften Runde:

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
BSC Young Boys
BSC Young Boys
4
10
10
2
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
3
FC Basel
FC Basel
4
3
9
4
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
5
FC Sion
FC Sion
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
4
0
5
7
FC Luzern
FC Luzern
4
-4
4
8
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
FC Zürich
FC Zürich
4
-6
3
11
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
4
-5
0
Meisterschaftsrunde
Abstiegsrunde
In diesem Artikel erwähnt
FC Basel
FC Basel
Servette FC
Servette FC
BSC Young Boys
BSC Young Boys
FC Luzern
FC Luzern
FC Lugano
FC Lugano
FC Zürich
FC Zürich
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
FC St. Gallen
FC St. Gallen
FC Sion
FC Sion
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
FC Thun
FC Thun
FC Vaduz
FC Vaduz
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        FC Luzern
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        FC Lugano
        FC Lugano
        FC Zürich
        FC Zürich
        FC Lausanne-Sport
        FC Lausanne-Sport
        FC St. Gallen
        FC St. Gallen
        FC Sion
        FC Sion
        Grasshopper Club Zürich
        Grasshopper Club Zürich
        FC Thun
        FC Thun
        FC Vaduz
        FC Vaduz
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