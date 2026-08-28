Basel sucht den ersten Auswärtssieg in der Super League seit zehn Jahren gegen YB. Weisst du, wer damals getroffen hat? Beweise es im Quiz.

Petar Djordjevic Redaktor Sport

Die fünfte Super-League-Runde hält den Kracher im Wankdorf zwischen YB und Basel bereit. Der FCB versucht zum ersten Mal seit zehn Jahren, drei Punkte in Bern zu holen. Doch auch die weiteren Begegnungen versprechen Spannung: St. Gallen empfängt den amtierenden Meister aus Thun, während Lugano in Sion den vierten Sieg in Serie anpeilt.

Alle Duelle haben eine reiche Vergangenheit. Wie gut kennst du dich mit der Super-League-Historie aus? Beweise im SL-Quiz zur fünften Runde:

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