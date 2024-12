1/5 Ein Bild aus glücklichen Tagen: Meschack Elia und seine Frau Sandra mit den beiden Zwillingssöhnen. Foto: Pius Koller

Alain Kunz Reporter Fussball

Auf dem Tiktok-Account von Sandra, Meschack Elias Frau, die er in Lausanne kennengelernt hat, haben die beiden Videos gepostet aus dem viel zu kurzen Leben von Ethan Elia Lina, der im Kongo nach kurzer Krankheit verstorben ist. Es scheint fast, dass diese Anteilnahme von aussen, ihnen in der Verarbeitung hilft. So hat auch Meschack Elia einen emotionalen Brief verfasst, den wir hier im genauen Wortlaut wiedergeben.

Der emotionale Brief von Meschack Elia

«Ich schreibe euch heute schweren Herzens. Mein Sohn Ethan hat uns vierjährig verlassen. Ein immenser Schmerz hat von uns Besitz ergriffen, seine Mutter Sandra, meine Familie und mich.

Wir sagen zuerst Gott danke, dem die ganze Ehre zufällt und welcher der Stützpfeiler bleibt, an den wir uns lehnen, um es zu ertragen, ohne unseren Sohn Ethan zu leben, der eine unerschöpfliche Quelle von Liebe und Lebensfreude für uns, seine Eltern, seinen Bruder und seine Schwester und auch für alle jene war, welche das Privileg hatten, einen Moment mit ihm teilen zu dürfen.

Wir möchten uns mit diesen paar Worten auch aus tiefstem Herzen bei allen Personen bedanken, welche uns ihre Unterstützung und ihr Mitgefühl bezeugen in diesem schwierigen Moment.

Die Liebe und die Zuneigung, die unserer Familie in dieser schmerzhaften Prüfung entgegengebracht wird, eure Botschaften, eure Anrufe, eure Gebete berühren uns zutiefst.

Wir bitten euch, uns weiterhin mit eurem Wohlwollen zu umgeben und dafür zu beten, dass unser kleiner Engel, ohne den zu leben, wir von jetzt an lernen müssen, in Frieden ruht.

Eure spirituelle Unterstützung ist von kapitaler Bedeutung, um uns zu helfen, diese Prüfung zu bestehen.

Dass Gott unser Herr uns stärke und wieder zu Kräften kommen lasse.»