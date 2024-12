Fabian Rieder über das speziellste Spiel seines Lebens

1/8 Das Herz bei Elia, YB und auf dem Stuttgarter Rasen: Fabian Rieder beim Champions-League-Auftritt. Foto: keystone-sda.ch

Auf einen Blick Fabian Rieder über das Champions-League-Duell gegen den Herzensverein

Erster Schweizer mit drei Torvorlagen in einem Champions-League-Spiel

Simon Strimer Reporter & Redaktor Sport

Dann war es plötzlich da, dieses spezielle Spiel gegen seinen Herzensverein. Fabian Rieder (22) hat sich seit der Auslosung darauf gefreut, mit seinem neuen Klub, Stuttgart, YB zu empfangen. Und doch war an diesem Abend in der Champions League vieles anders, als ausgemalt. Die Tragödie um Meschack Elias verstorbenen Sohn (†4) nahm auch Rieder völlig mit. Von 2020 bis 2023 waren Rieder und Elia bei YB Teamkollegen.

In dieser Trauer gelingt es Rieder, auf dem Platz vor den 60'000 Fans alles zu geben. Alle sind auf seiner Seite. Auch die 3500 aus Bern. Sie jubeln, als Rieder vor Anpfiff vom Stadionspeaker ausgerufen wird. «Ich habe es gehört und das hat mich unglaublich berührt, ich kenne viele aus der Fanszene», wird er nachher sagen. Er rennt, grätscht, scheut sich vor keinem Zweikampf – und schafft beim 5:1-Sieg der Stuttgarter, was noch kein Schweizer geschafft hat: drei Torvorlagen in einem Spiel auf dem edlen Champions-League-Parkett.

«Meschack Elias Kinder waren oft in der Loge»

Nach seinem starken Auftritt besucht Rieder seine Freunde. Er nimmt sich viel Zeit – wohl erst recht unter diesen schwierigen Umständen. Dann erscheint er zum Interview. «Ich war in beiden Kabinen. Natürlich auch in der Berner. Es sind wirklich enge Freunde von mir, und ich sehe die jetzt auch nicht so oft. Daher ist es für mich sehr speziell, wenn man in der Champions League, im grössten Wettbewerb, gegen seine eigenen Jugendfreunde spielen kann. Ich glaube, das kann nicht jeder von sich behaupten.»

Er teilt mit, wie sehr ihn das tragische Schicksal seines ehemaligen Teamkollegen berührt: «Ich habe es am Vorabend erfahren. Meschack Elia ist ein Herzensmensch, ein unglaublich lieber Typ. Ich kenne auch die Kinder, habe sie oft in der Loge gesehen. Es ist unglaublich traurig. Meine Gedanken sind bei ihm.»

Rieders Stuttgarter Teamkollegen wussten um Bedeutung

Vieles vermischt sich an diesem Abend. Denn die Bedeutung, die für Rieder das Spiel gegen YB hat, bleibt natürlich weiterhin. Mitspieler und Torschütze Yannik Keitel (24) erzählt, wie es bei den Stuttgartern in aller Munde war. «Wir haben den Fabi die ganze Zeit vor dem Spiel immer wieder gepusht und gesagt: ‹Junge, heute ist dein Tag, heute haust du einen raus.› Der war auf jeden Fall sehr heiss auf das Spiel. Das hat man ihm auch angesehen, der war richtig heiss auch in den Zweikämpfen.» Dann drückt auch Keitel sein tiefes Mitgefühl für die YB-Familie aus.

Rieder geht nach seinen drei Vorlagen mit derart viel Enthusiasmus zu Werke, dass er sogar Lewin Blum umgrätscht und Gelb abholt (86.). «Das war nicht gewollt.» Rieder muss lachen. «Ich habe mich schon entschuldigt bei ihm. Wir sind gute Freunde, ich gehe nachher vielleicht noch zu ihm.» Und nochmals muss er herzhaft lachen. Bei der Frage, ob er sich erinnern könne, wann er das letzte Mal drei Vorlagen in einem Spiel gegeben hat? Rieder: «Nein, weil es noch nie passiert ist.» Breites Grinsen.



Eine Schweigeminute mit 60'000 Fans, Nahestehende auf dem Feld und der Tribüne, seine sportliche Glanzleistung und die tiefe Trauer – Fabian Rieders Begegnung mit seinem Herzensverein hätte emotionaler nicht sein können.

