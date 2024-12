1/7 Die Fussballwelt trauert mit YB-Spieler Meschack Elia mit. Foto: Claudio de Capitani/freshfocus

Alain Kunz Reporter Fussball

Diese Szene geht tief unter die Haut! Als Lukasz Lakomy YB in Führung bringt, jubelt er kurz. Rennt dann raus. Schnappt sich das Dress von Meschack Elia (27) – und hält es vor die gesamte Mannschaft. Loris Benito schickt Küsse in den Himmel. Ein Bild für die Ewigkeit. In mehrfacher Hinsicht.

Denn es ist Champions League. Und doch ist das an diesem Tag völlig irrelevant für YB. Das wird es am Dienstag, als die Berner vom Abschlusstraining in der MHP-Arena ins Hotel Steigenberger Graf Zeppelin fahren. Dort angekommen, klingelt das Handy von Meschack Elia. Es ist seine Familie, die aus dem Kongo anruft. Elia sackt zusammen. YB-Medienchef Albert Staudenmann: «Er war am Boden zerstört.» Es ist purer Unglaube. Denn die Botschaft ist nicht zu fassen. Meschacks Sohn ist tot.

0:43 In Gedanken bei Meschack Elia: Emotionaler YB-Jubel nach dem 1:0 von Lakomy

Anderntags um 14.45 Uhr vermeldet YB: «Meschack Elia und die Young Boys haben am Dienstagabend eine unfassbar traurige Nachricht erhalten: Ein Sohn von Meschack ist völlig unerwartet nach kurzer Krankheit verstorben. Elias Lebenspartnerin war mit den beiden Söhnen in die Demokratische Republik Kongo gereist, wo es zum tragischen Ereignis kam.» Der Sohn wurde vierjährig.

Das Team als Stütze

Es sei zu rührenden Begegnungen gekommen, schildert Staudenmann die Dramatik dieser Minuten. «Meschack war zuerst auf seinem Zimmer mit seinem Zimmerpartner Ali Camara. Dann ging er zum Team, das versuchte, ihn zu stützen. Und weil Worte dann irgendwann nicht mehr helfen, sind es Gesten, Umarmungen, mit denen man dem Teamkollegen Kraft geben will.»

Wie viele Tränen werden da wohl vergossen worden sein vor diesem Spiel? Wie kann man spielen unter diesen Umständen? Auch für den Gegner, den VfB Stuttgart, eine schwierige Sache. Die Schwaben versichern, in Gedanken beim YB-Spieler zu sein. Arbeitgeber YB ist «fassungslos» und versichert, Meschack in dieser schwierigen Zeit bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen.

Doch wer ist dieser Meschack Elia? Von Haus aus ein hochanständiger Kerl. Auch beim vierten oder fünften Interview benutzt er die Sie-Form, obwohl ihm jedes Mal gesagt wird, er dürfe Du sagen. Und er ist sehr religiös. In jedem längeren Gespräch bringt er seine spirituelle Verbundenheit mit Gott und Jesus Christus zum Ausdruck. Manchmal auch beim Torjubel. Vor dem Europa-League-Rückspiel bei Sporting Lissabon im Februar dieses Jahres sagt er: «Ich bin gläubig. Ich glaube an Gott. Also warum nicht? Alles ist möglich für den Gläubigen. Warum also nicht in Portugal gewinnen?»

Zwillinge waren oft dabei

Das passierte dann nicht. Sonst aber hat Elia viel gewonnen mit YB: Vier Meistertitel. Eine Cuptrophäe. Und das eine oder andere Mal waren seine Zwillinge dabei, beim Bejubeln im Stadion. Seinen Traum von einer Familie in Europa hat sich Meschack ziemlich schnell nach seiner Ankunft in Bern erfüllt. Er lernt Sandra aus Lausanne kennen und hat mit ihr die Zwillinge Elias und Ethan. Im März 2023 kommt ein Töchterchen dazu.

1:58 YB-Spieler trauern mit Elia: «Es liegt uns auf dem Herzen, war nicht leicht heute»

Im Oktober 2023 verrät Elia gegenüber Blick sein Geheimnis, um mit der horrenden Abfolge an Spielen klarzukommen: «Ich gehe mit meiner Frau und den dreijährigen Zwillingen sowie meiner sieben Monate alten Tochter ein bisschen spazieren. Aber nicht allzu lange.» Wie schnell perfektes Glück doch auf unmenschliche Art und Weise zerstört werden kann.

Elia wird am Mittwochmittag nach Bern gefahren. «Er hatte eine ganz schwierige Nacht», sagt Sportchef Steve von Bergen. Am Donnerstag gehts in den Kongo zu seiner Familie. Seine Freunde haben die schwierige Pflicht, dennoch zu spielen. Weil eine Absage nie zur Debatte stand. The Show must go on. «Wir haben mit den Spielern gesprochen», so Staudenmann. «Keiner sagte, er wolle nicht spielen. Alle wollten da zusammen durch und Vollgas geben.» Von Bergen ergänzt, sie hätten diese Situation für neunzig Minuten in den Hintergrund rücken lassen wollen.

Das Spielfeld betreten die meisten mit versteinerten Mienen. Nur Hadjam lacht. Auch eine Art der Verdrängung. Während der Trauerminute schickt Zachary Athekame Stossgebete nach oben. Dann wird gespielt. Doch das Resultat wird zur Nebensache.