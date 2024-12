Was ist mit den Geschwistern?

Nicht nur die Eltern sind von dem Verlust betroffen, auch die Geschwister trauern um ihre Schwester oder ihren Bruder. «Es ist unabhängig davon, ob Zwilling oder nicht und wie alt das Geschwisterkind ist. Man sollte sie immer mit einbinden», sagt Anna Margareta Neff Seitz, Leiterin der Fachstelle kindsverlust.ch.

Anders als Erwachsene zeigen Kinder ihre Gefühle oft sprunghaft. Wenn ein Kind kurz nach der Todesnachricht wieder fröhlich spielt, sollte das die Erwachsenen nicht verunsichern. «Kinder realisieren mit etwa acht Jahren, dass der Tod nicht umkehrbar ist», sagt Neff, «aber sie merken auch vorher, dass sich etwas verändert hat.»

Entscheidend ist vor allem, das Thema nicht zu tabuisieren, sondern dem Kind altersgerecht die Bedeutung zu vermitteln, und es so in seinem Trauerprozess unterstützen und Abschied nehmen lassen. «Dazu gehört auch, die Geschwister an die Beerdigung mitzunehmen, mit ihnen einen Blumenstrauss aufs Grab zu legen, ein Bild für das verstorbene Kind zu malen und Fragen so wahrheitsgemäss wie möglich zu beantworten und zugleich zu akzeptieren, wenn es vielleicht nicht darüber reden will», sagt Neff.