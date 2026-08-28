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Florian Raz Reporter Fussball

Diese Schwalbe hat vermutlich Millionen gekostet. Mihailo Stevanovic (24) gibt den sterbenden Schwan – und der bis dahin überlegene FC St. Gallen unterliegt danach dem FC Nordsjaelland. Aus der Traum von der Gruppenphase der Conference League. In Luft aufgelöst die Antrittsprämie von rund 3,5 Millionen Franken.

Da ist es ein höchstens schwacher Trost, dass die St. Galler für das Ausscheiden in den Playoffs eine Abschiedsprämie von 700'000 Franken erhalten. Insgesamt gibt es knapp 1,2 Millionen für die sechs Qualifikationspartien der Ostschweizer.

Vaduz hat am wenigsten verdient

Das ist gleichviel, wie auch der FC Sion nach seinem Scheitern gegen Ajax Amsterdam erhält. Und rund 300'000 Franken mehr als der FC Vaduz. Der ist als liechtensteinischer Cupsieger gestartet und bereits in der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League gescheitert.

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Nur zwei von fünf Klubs aus der Super League also haben den Sprung in eine europäische Gruppenphase geschafft. Der FC Thun ist in der Qualifikation zur Champions League gestartet – und erreicht schliesslich immerhin die drittklassige Conference League.

Damit haben die Thuner vier Millionen Franken an Antrittsprämie sicher. Geld, das die Berner Oberländer gut gebrauchen können, die in diesem Sommer fast eine ganze Mannschaft verloren haben.

Rund eine Million mehr als Thun erhält der FC Lugano. Die Tessiner profitieren davon, dass sie in den letzten fünf Jahren am meisten Punkte auf internationalem Parkett gesammelt haben. Das wird bei der Verteilung der Startprämien berücksichtigt. So kommen die Super-League-Klubs auf insgesamt gut zwölf Millionen Franken.

Nebst der Startprämie können Thuner und Tessiner in der Gruppenphase natürlich weitere Gelder verdienen. Für einen Sieg gibt es 375'000, für ein Unentschieden 125'000 Franken.

Und dann ist da die Hoffnung auf attraktive Heimspielgegner. Die bekanntesten Gegner, auf die die beiden Schweizer Vertreter treffen könnten, heissen SC Freiburg, Atalanta Bergamo, Ajax Amsterdam, AS Monaco oder Brighton & Hove Albion.