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Soll Lichtsteiner FCB-Trainer bleiben?

Beim FCB brodelt es: Trainer Stephan Lichtsteiner steht zunehmend in der Kritik. Soll er bleiben? Stimme jetzt ab!
Publiziert: vor 22 Minuten
|
Aktualisiert: vor 17 Minuten
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Viel Gegenwind für Stephan Lichtsteiner beim FC Basel.
Foto: Toto Marti
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Eva KunzSenior Community Editorin

Trotz drei Siegen in vier Spielen wächst die Kritik. Spannungen im Verhältnis zur Mannschaft und ungeschickte Aussagen sorgen für Unruhe und Irritationen. Da stellt sich die Frage: Soll Stephan Lichtsteiner FCB-Trainer bleiben? 

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Wie siehst du die Situation? Stimm jetzt ab und schreib uns deine Meinung in die Kommentare! 

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Brack Super League 2026/27
Mannschaft
SP
TD
PT
1
FC Lugano
FC Lugano
3
9
9
2
BSC Young Boys
BSC Young Boys
3
8
7
3
FC St. Gallen
FC St. Gallen
3
2
7
4
FC Sion
FC Sion
3
2
6
5
FC Basel
FC Basel
3
2
6
6
FC Lausanne-Sport
FC Lausanne-Sport
3
1
5
7
Servette FC
Servette FC
3
-1
3
8
FC Zürich
FC Zürich
3
-5
3
9
FC Thun
FC Thun
3
-6
3
10
Grasshopper Club Zürich
Grasshopper Club Zürich
3
-4
1
11
FC Luzern
FC Luzern
3
-5
1
12
FC Vaduz
FC Vaduz
3
-3
0
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