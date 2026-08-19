Soll Lichtsteiner FCB-Trainer bleiben?

Beim FCB brodelt es: Trainer Stephan Lichtsteiner steht zunehmend in der Kritik. Soll er bleiben? Stimme jetzt ab!

Eva Kunz Senior Community Editorin

Trotz drei Siegen in vier Spielen wächst die Kritik. Spannungen im Verhältnis zur Mannschaft und ungeschickte Aussagen sorgen für Unruhe und Irritationen. Da stellt sich die Frage: Soll Stephan Lichtsteiner FCB-Trainer bleiben?

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