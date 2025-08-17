Stürmer Geubbels verlässt den FCSG

Nach Wochen der Spekulationen ist es nun offiziell: Willem Geubbels verlässt den FC St. Gallen. Er geht zurück in die Ligue 1.

Verlässt den FCSG in Richtung Paris: Willem Geubbels. Foto: Claudio Thoma/freshfocus

«Die Zeit ist gekommen», mit diesen Worten wendet sich Willem Geubbels am Sonntagmorgen in einem Video auf den sozialen Medien an die FCSG-Fans und gibt nach wochenlangen Spekulationen seinen Wechsel zum FC Paris in der Ligue 1 bekannt. In Paris erhält der 24-jährige Stürmer einen Vertrag bis Sommer 2030.

Geubbels ist im Winter 2023 von der AS Monaco – die seinerseits dereinst 20 Millionen Euro für den Youngster bezahlte – in die Ostschweiz gestossen. In 95 Pflichtspielen gelangen dem bulligen Stürmer seither 30 Tore und acht Vorlagen. Speziell betont wird von den Espen sein Penalty-Tor in der Conference-League-Qualifikation im letzten Jahr, das schliesslich den Weg in die europäische Gruppenphase geebnet hatte.

«Willem hinterlässt bei uns nicht nur sportlich eine Lücke. Er hat sich in den vergangenen Jahren auch persönlich stark weiterentwickelt und ist zu einem wichtigen Bestandteil des Teamgefüges geworden. In der Ostschweiz hat er sich sehr wohl gefühlt und wir standen mit ihm stets in einem guten Austausch», wird Sportchef Roger Stilz in einer Mitteilung zitiert.

Der Abgang wird den Espen durch eine Ablöse von rund 10 Millionen Franken versüsst, allerdings wird ein signifikanter Teil an Ex-Klub Monaco zurückfliessen. In Paris erwartet Geubbels ein spannendes Projekt, an dem mit Red Bull und dem Louis-Vuitton-Chef Bernard Arnault zwei überaus zahlungskräftige Parteien beteiligt sind, die den Aufsteiger in den kommenden Saisons zu einem nationalen und internationalen Spitzenverein formen wollen.