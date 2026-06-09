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Deal auf Leihbasis
Deutscher Verteidiger bleibt St. Gallen erhalten

Mit St. Gallen ist Colin Kleine-Bekel 2026 Schweizer Cupsieger geworden. Kommende Saison will der Deutsche erneut mit den Ostschweizern für Furore sorgen.
Publiziert: vor 30 Minuten
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Aktualisiert: vor 23 Minuten
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Das St. Galler Abenteuer ist für Colin Kleine-Bekel noch nicht zu Ende.
Foto: Pascal Muller/freshfocus
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Yannick PengRedaktor Sport-Desk

Auch in der kommenden Saison kann Cupsieger und Vizemeister St. Gallen auf die Dienste von Colin Kleine-Bekel (23) zählen. Die Espen und der VfL Bochum sind sich betreffend einer erneuten Leihe des deutschen Verteidigers einig geworden.

Kleine-Bekel stiess Anfang 2026 zu den Ostschweizern, für die er neu bis zum Ende der Saison 2026/27 auf dem Platz stehen wird. Im Team von Enrico Maassen kam er bislang 14 Mal in der Super League und zweimal im Cup zum Einsatz.

«Colin hat in den vergangenen Monaten seinen sportlichen und menschlichen Wert für unsere Mannschaft und unseren Klub mehr als nachgewiesen», äussert sich FCSG-Sportchef Roger Stilz lobend über Kleine-Bekel.

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