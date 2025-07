Das YB-Inside zum Auftakt

1/5 Grosse Pläne für die neue Saison: YB-Goalie Marvin Keller. Foto: keystone-sda.ch

Bei den YB-Fans zeigt sich eine gewisse Beunruhigung: Warum passiert so wenig in Sachen Transfers? Mehrere sollen noch gehen, einige kommen. YB-Boss Christoph Spycher (47) und Trainer Giorgio Contini (51) nehmen Stellung, appellieren an die Geduld, loben die Einstellung der Spieler wie Klublegende David von Ballmoos, die noch bei YB im Training, aber auf dem Sprung sind. Spycher erklärt: «Wir leiden sicherlich auch ein wenig darunter, dass der Transfermarkt in diesem Jahr wegen der Klub-WM etwas schleppender in Gang gekommen ist als sonst. Bei uns bedienen sich die Vereine, die dort gespielt haben, zwar nicht direkt, aber es gibt immer eine Kettenreaktion, die bei Transfers ausgelöst wird.»

Ist YB weiterhin das zarte Pflänzchen vom letzten Frühling, das zwar gewachsen, aber bei Windstössen schnell wieder umgeknickt ist? Die YB-Führung hat die Achse, also die zentralen Positionen, als Schwachstelle ausgemacht und sich dafür mit den beiden erfahrenen Neuzugängen Edimilson Fernandes (29, 34 Nati-Spiele) und Grégory Wüthrich (30, 2 Nati-Spiele) verstärkt. Fernandes hat für die Rückkehr nach Bern sogar auf Saudi-Millionen verzichtet.

«Es riecht hier endlich nach Rasenmäher statt verbranntem Gummi.» Mit dieser Aussage bringt YB-Trainer Giorgio Contini an der Saisonauftakt-Medienkonferenz alle zum Schmunzeln. Tatsächlich: YB empfängt Servette am Samstagabend im Wankdorf auf Naturrasen! Wie lange das Grün der Frauen-EM bleibt, und wann er wieder dem Kunstrasen weichen muss, erfährst du hier.

Keller; Athekame, Wüthrich, Benito, Hadjam; Males, Fernandes, Raveloson, Monteiro; Fassnacht, Bedia.

Facinet Conte, Smith, Seiler (alle verletzt).

Gut 20'600 Saisonkarten hat YB schon verkauft. Und 27'500 Tickets für das Auftaktspiel gegen Servette. Weil im Wankdorf das 20-Jahr-Stadionjubiläum gefeiert wird, kosten alle Tickets im Publikumsbereich nur 20 Franken.

... Neuzugang Grégory Wüthrich (30) nicht nur ein YB-Eigengewächs, sondern mitten in Bern aufgewachsen ist? «Mein erster Verein war der SC Holligen mit fünf, sechs Jahren. Dann wechselte ich zu Bümpliz.» Also zum Vorort-Klub aus dem Westen von Bern, wo einst auch ein gewisser Alain Sutter seine grosse Karriere lancierte, als 17-Jähriger zu GC wechselte und dorthin nun als Sportchef zurückgekehrt ist. Wüthrich war noch früher dran mit dem Schritt zum aktuellen Klub: «Meine Mutter hat mich dann angemeldet für Probetrainings bei YB. Ich hatte mich etwas genervt, weil ich bei Bümpliz mangels Mitfahrgelegenheiten nicht an jedes Spiel gehen konnte. Ab der U12 habe ich dann alle Juniorenstufen bei YB durchgemacht bis in die erste Mannschaft», verrät Wüthrich Blick vor dem Saisonstart.

Goalie Marvin Keller (23) strotzt vor Selbstvertrauen. Dies zeigt sich auch darin, dass er neu die Nummer 1 auf dem Rücken trägt. Im Frühling war es noch die Nummer 33. War es sein Wunsch, oder ist YB mit der Wechselmöglichkeit auf ihn zugekommen? «Das war mein Wunsch. Als Goalie willst du die Nummer eins haben, jetzt hat es für mich gestimmt. Ich habe mit der 33 angefangen, was auch richtig ist, und mich nun als Nummer eins etablieren können, deshalb will ich es auch auf dem Rücken haben.»

Luca Piccolo.

Servette hat am Dienstag schon einen kleinen Coup gelandet. Beim Auswärtssieg im Hinspiel der Champions-League-Quali als Underdog in Pilsen gelang ein 1:0-Sieg. «Ich habe mir mein Bild gemacht», sagt YB-Coach Contini cool. Und: «Sie treten seit Jahren ähnlich auf, haben aber immer wieder einzelne Spieler ersetzt. Sie werden rein von der Physis und Qualität einen Kutesa oder einen Crivelli vermissen.»

